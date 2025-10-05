Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan dao động quanh mức thấp nhất trong chín năm

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục giảm trong tuần này và dao động quanh mức thấp nhất trong chín năm, do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu, trong khi giá gạo Ấn Độ tăng nhẹ từ mức thấp nhất trong ba năm, nhờ nhu cầu cải thiện nhẹ.

Gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 345 USD/tấn vào ngày 2/10, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016, giảm so với mức 350 USD/tấn của tuần trước.

Các nhà giao dịch cho rằng giá giảm là do nhu cầu không thay đổi. Một thương nhân tại Bangkok cho biết các đơn đặt hàng gạo Thái Lan chủ yếu là với số lượng nhỏ và từ những người mua thường xuyên.

Một thương nhân khác cho biết nguồn cung dồi dào do đang trong vụ thu hoạch. Một quan chức Bộ Thương mại Thái Lan hôm đầu tuần cho biết nước này vẫn giữ mục tiêu xuất khẩu ở mức 7,5 triệu tấn trong năm nay.

Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán trong tuần này ở mức 358-365 USD/tấn, tăng so với mức 354-362 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 369-375 USD/tấn.

Giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào khoảng giữa tháng 9/2025, do nhu cầu xuất khẩu yếu và nguồn cung tăng.

Một thương nhân tại New Delhi cho biết nhu cầu có phần khả quan hơn tuần trước, khi người mua dường như nhận thấy giá đã chạm đáy và có thể sẽ không giảm thêm nữa.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 440-465 USD/tấn vào ngày 2/10, không đổi so với một tuần trước.

Theo một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động giao dịch vẫn chậm do nhu cầu toàn cầu yếu.

Các thương nhân cho biết giá gạo đang chịu tác động bất lợi sau khi Philippines, một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất, quyết định gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo thêm 60 ngày.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ chốt phiên 3/10 giảm, do vụ thu hoạch tại Mỹ đang diễn ra nhanh chóng đã lấn át sự hỗ trợ đầu phiên từ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khôi phục hoạt động giao dịch đang bị đình trệ.

Giá đậu tương giao tháng 11/2025 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago đã tăng lên tới 10,28 USD/bushel, trước khi giảm trở lại và đóng cửa giảm 5,75 xu xuống 10,18 USD/bushel. Hợp đồng này tăng 0,4% trong tuần, đánh dấu lần tăng đầu tiên sau ba tuần.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại một trang trại ở Scribber, bang Nebraska (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mặc dù giảm trong phiên cuối tuần, giá đậu tương vẫn tăng gần 25 xu/bushel so với mức thấp giữa tuần sau bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng đậu tương sẽ là chủ đề thảo luận chính tại cuộc gặp giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào bốn tuần nữa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 2/10 đã dự đoán một "bước đột phá khá lớn" sau các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, đồng thời cũng nhấn mạnh về việc Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ người nông dân trồng đậu tương.

Thị trường đậu tương vẫn chịu sức ép do kim ngạch xuất khẩu thấp hơn thông thường và kỳ vọng về một vụ thu hoạch bội thu của Mỹ.

Các nhà nhập khẩu tại Trung Quốc, thị trường hàng đầu của Mỹ, vẫn chưa mua đậu tương từ vụ thu hoạch mùa Thu của nước này.

Trong khi đó, giá ngô giảm nhẹ do triển vọng nguồn cung tăng từ vụ mùa có thể bội thu của Mỹ, trong khi giá lúa mỳ tăng nhờ lực mua mang tính kỹ thuật và hoạt động mua vào để đóng một vị thế bán khống đang mở.

Giá ngô giao tháng 12/2025 giảm 2,75 xu xuống 4,19 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn tăng 0,5 xu lên 5,15 USD/bushel.

Vụ thu hoạch ngô của Mỹ cũng đang tiến triển nhanh chóng, nhờ thời tiết ấm áp và khô ráo trên khắp vành đai ngô Trung Tây. Tuy nhiên, dữ liệu của chính phủ về tiến độ thu hoạch sẽ không được công bố do Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Tình trạng bế tắc trong đàm phán cấp ngân sách cho chính phủ cũng có thể sẽ trì hoãn việc công bố báo cáo quan trọng về cung cầu vào ngày 9/10 tới. (1 bushel ngô = 25,4kg; 1 bushel lúa mỳ, đậu tương = 27,2kg)

Thị trường càphê thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 3/10, giá càphê Robusta trên sàn London tăng 176- 205 USD/tấn, tương đương 1,45-4,74%, trong khi giá càphê Arabica trên sàn New York tăng 3,1-3,41%.

Nông dân thu hoạch càphê tại Espírito Santo (Brazil). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá càphê Robusta giao tháng 11/2025 tăng 205 USD, lên 4.527 USD/tấn, còn giá càphê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 280 USD, lên 8.610 USD/tấn.

Trong cả tuần, với ba phiên biến động mạnh cuối tuần, giá càphê Robusta tăng 326 USD/tấn, tương đương gần 7,8%, còn giá càphê Arabica tăng 258 USD/tấn, tương đương 3,1%.

Ở thị trường trong nước, giá càphê ngày 4/10 được dự báo sẽ tăng trở lại từ mốc 115.400 đồng/kg, kỳ vọng ít nhất đạt 118.500 đồng/kg.

Giá càphê trong nước gần đây tăng ít hơn khi giá các sàn quốc tế tăng, nhưng lại giảm mạnh hơn khi giá sàn giảm, có thể do áp lực mùa vụ cản trở việc ôm hàng, khi lo ngại thu hoạch rộ thì giá cà phê khó giữ mức cao./.

