Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu tăng, giá bán trong nước chịu áp lực

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức từ 440-465 USD/tấn, tăng so với mức từ 450-455 USD/tấn một tuần trước. Gạo Jamine cũng tăng 3 USD/tấn, đạt từ mức 499-503 USD/tấn.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy tính đến ngày 15/9, Việt Nam đã xuất khẩu 6,6 triệu tấn gạo, tăng 1,5% về lượng nhưng lại giảm 17% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ đạt 3,37 tỷ USD.

Về thị trường trong nước tuần qua, theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tuần qua, tại Cần Thơ, lúa Jasmine có giá là 8.200 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; tương tự OM 18 cũng giảm 200 đồng/kg còn 6.500 đồng/kg; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; ST25 là 9.500 đồng/kg.

Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá một số loại lúa tươi được thương lái thu mua như lúa IR 50404 ở mức từ 5.000-5.100 đồng/kg; lúa OM 380 từ 5.600-5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.900-6.000 đồng/kg; OM 18 từ 5.600-5.800 đồng/kg và Nàng hoa từ 6.000-6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 5.700-5.800 đồng/kg…

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 13.000-14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…

Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.10-8.200 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500-9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 8.450-8.550 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800-9.000 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.350-9.000 đồng/kg. Giá cám khô ở mức 8.000-9.000 đồng/kg.

Vụ Hè Thu 2025, tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 11 mô hình “sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp” được thí điểm triển khai tại 5 tỉnh, thành gồm Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau. Theo đó, 11 mô hình thu hút 355 hộ tham gia với tổng diện tích 543,5ha.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các mô hình sản xuất giúp giảm chi phí sản xuất từ 1,7 triệu đồng/ha đến 4,9 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình; lợi nhuận của 10/11 mô hình đạt từ 14,5-36,3 triệu đồng/ha.

So với ngoài mô hình lợi nhuận tăng từ 13,4% đến 102,8%, khoảng 4,6 triệu đồng/ha đến 15,8 triệu đồng/ha. Giá thành sản xuất từ 2.820 đồng/kg đến 4.760 đồng/kg lúa tươi, giảm 326 đồng/kg đến 1.052 đồng/kg so với ngoài mô hình.

Thu hoạch thí điểm lúa chất lượng cao thuộc Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 6 tỉnh, thành tham gia mô hình gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Thành phố Cần Thơ và Cà Mau với tổng diện tích tham gia mô hình trên 5.194 ha và trên 399.000 ha diện tích nhân rộng quy trình canh tác.

Trên thị trường gạo châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm. Cụ thể, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 354-362 USD/tấn, giảm so với mức từ 367-371 USD/tấn của tuần trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022.

Theo ông Himanshu Agarwal, Giám đốc điều hành tại công ty xuất khẩu gạo Satyam Balajee, nhu cầu xuất khẩu rất yếu do gạo Ấn Độ đang đắt hơn so với nguồn cung từ Pakistan và Thái Lan.

Áp lực càng gia tăng khi dữ liệu chính thức cho thấy lượng gạo dự trữ trong các kho của chính phủ tính đến đầu tháng Chín đã tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm dao động quanh mức 360 USD/tấn. Các thương nhân tại Bangkok cho biết giá vẫn yếu do giá gạo trong nước đã hạ nhiệt.

Nhu cầu quốc tế đối với gạo Thái Lan hiện không có nhiều thay đổi, trong khi nguồn cung từ vụ thu hoạch năm nay được dự báo sẽ rất dồi dào nhờ lượng mưa tốt.

Về thị trường nông sản Mỹ, ngũ cốc tại Chicago đã ghi nhận một phiên giảm điểm trong phiên cuối của tuần giao dịch vào ngày 18/9, khi áp lực mùa vụ đè nặng lên giá.

Cụ thể, giá đậu tương giao tháng 11/2025 trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đã giảm 6,25 xu xuống còn 10,37 USD/bushel. Giá ngô giao tháng 12/2025 cũng giảm 3 xu xuống 4,23 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao tháng 12/2025 cũng giảm 4 xu xuống còn 5,24 USD/bushel.

Theo các nhà phân tích, giá giảm khi vụ thu hoạch đang được tiến hành trên diện rộng tại vành đai trồng ngô của Mỹ. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã dự báo sản lượng ngô năm nay đạt kỷ lục còn vụ đậu tương sẽ có sản lượng lớn thứ năm trong lịch sử.

Ông Craig Turner, nhà môi giới hàng hóa tại công ty dịch vụ tài chính StoneX nhận định rằng khi đang trong giai đoạn cao điểm của vụ thu hoạch và không có thông tin tức tích cực nào, thị trường sẽ có xu hướng bán ra.

Trong khi đó, thị trường lúa mỳ cũng suy yếu theo xu hướng chung. Số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu lúa mỳ hàng tuần của Mỹ chỉ đạt 377.500 tấn, ở mức thấp trong khoảng kỳ vọng của thị trường.

Nguồn cung toàn cầu dồi dào tiếp tục là một yếu tố gây áp lực, đặc biệt sau khi Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) nâng dự báo sản lượng lúa mỳ toàn cầu niên vụ 2025-2026 thêm 8 triệu tấn và lên 819 triệu tấn.

Một cánh đồng lúa mỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Áp lực càng gia tăng khi đồng USD mạnh lên sau quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến hàng hóa nông sản của Mỹ trở nên kém cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu.

Về thị trường càphê thế giới, số liệu về phiên giao dịch cuối tuần cho thấy cả hai sàn càphê quốc tế đều ghi nhận đợt bán tháo.

Cụ thể, giá càphê robusta trên sàn London lao dốc không phanh khi hợp đồng tháng 11/2025 giảm 312 USD/tấn (tương ứng 7,02%) xuống còn 4.135 USD/tấn. Đây là một trong những mức giảm mạnh nhất trong nhiều tháng qua.

Trên sàn New York, giá càphê Arabica cũng chịu chung số phận. Hợp đồng tháng 12/2025 giảm 15,55 USD xu/lb (4,07%) xuống còn 365,30 US cent/lb.

Theo giới phân tích, đợt bán tháo này được kích hoạt bởi làn sóng chốt lời ồ ạt từ các quỹ đầu cơ lớn sau một thời gian giá tăng nóng. Động thái này được thúc đẩy bởi hai tin tức quan trọng về nguồn cung.

Đầu tiên là dự báo về thời tiết tại Brazil sẽ có mưa thuận lợi, làm tăng kỳ vọng về một vụ mùa bội thu. Tiếp theo là thông tin các nhà lập pháp Mỹ có thể gỡ bỏ thuế quan cho càphê Brazil, hứa hẹn khơi thông nguồn cung vào thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, giá càphê tại các tỉnh Tây Nguyên ngày 20/9 đã giảm tới 5.000 đồng/kg, đưa giá trung bình xuống chỉ còn 111.400 đồng/kg.

So với mức giá 119.900 đồng/kg vào ngày 15/9, giá càphê nội địa đã mất tới 8.500 đồng/kg chỉ trong 5 ngày. Đây là một đợt điều chỉnh giảm mạnh.

Theo giới quan sát, giá càphê trong nước lao dốc là hệ quả trực tiếp khi giá tham chiếu trên sàn London sụt giảm kỷ lục. Cú sốc này cũng tác động mạnh đến tâm lý thị trường, khiến áp lực bán ra trong nước tăng lên do lo ngại giá sẽ còn tiếp tục đi xuống./.

