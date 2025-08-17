Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu tăng

Ghi nhận tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung giá lúa gạo vẫn ổn định, ít biến động, nguồn cung về ít, kho mua chậm.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tăng trong tuần qua, do người mua tại Philippines tích trữ trước thời hạn tạm dừng nhập khẩu (60 ngày từ tháng 9).

Về xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 395 USD/tấn vào ngày 14/8, tăng từ mức 391 USD/tấn một tuần trước. Các thương nhân cho biết, người mua từ Philippines đang nhanh chóng mua vào trước khi nước này tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9, khi chính phủ muốn bảo vệ nông dân địa phương chịu ảnh hưởng do giá giảm trong mùa thu hoạch.

Các thương nhân cũng cho biết nguồn cung trong nước của Việt Nam đang giảm khi vụ thu hoạch Hè Thu kết thúc.

Sau thông tin Philippines sẽ tạm dừng nhập khẩu gạo trong 2 tháng, bắt đầu từ 1/9, giá lúa, gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn ổn định, thậm chí một số loại còn tăng nhẹ.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết động thái tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines không phải là tin tốt cho các nhà xuất khẩu, vì đây là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam. Song phản ứng thị trường cho thấy, quyết định của Philippines không có tác động lớn đến thị trường lúa gạo Việt Nam.

Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Phước Thành IV Nguyễn Văn Thành nhận định, quyết định tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến ngành lúa gạo Việt Nam. Nguyên nhân do, vụ Hè Thu đã thu hoạch và tiêu thụ gần hết, vụ Thu Đông tới chủ yếu là gạo đặc sản phục vụ thị trường nội địa nên áp lực xuất khẩu không nhiều.

Thêm vào đó, chính sách nhập khẩu của Philippines vốn thay đổi thường xuyên và doanh nghiệp Việt đã quen ứng phó. Về bản chất, Philippines vẫn thiếu gạo và phải nhập khẩu số lượng lớn để bảo đảm an ninh lương thực, chỉ tạm hạn chế nhập trong thời gian thu hoạch để bảo vệ nông dân trong nước.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, để tránh rủi ro nếu hàng đến sau ngày 1/9 sẽ không được thông quan, các hợp đồng đã ký sẽ được ưu tiên giao trước, còn hợp đồng mới khó kịp tiến độ.

Gạo là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh An Giang. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Mặc dù việc tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines sẽ tác động nhưng cũng không quá tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam do hơn 70% lượng gạo Hè Thu đã tiêu thụ. Trong khi đó, giai đoạn tháng 9-10 gần như không có thu hoạch, nên áp lực bán ra không lớn.

Mặt khác, chất lượng gạo Việt Nam đang ở mức cao, với khoảng 70% là gạo thơm, giá gạo xuất khẩu mặt hàng này đạt trên 500 USD/tấn, dù Philippines ngưng nhập khẩu gạo trong 2 tháng các doanh nghiệp dự báo gạo thơm vẫn có thể tiếp tục tăng thêm 10-15 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 7 tháng năm 2025 đạt 5,5 triệu tấn với 2,81 tỷ USD, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 7 tháng năm 2025 ước đạt 514 USD/tấn, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 42,6%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines giảm 13,5%; trong khi các thị trường khác như: Ghana tăng 53,5%... Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Bangladesh với mức tăng 188,2 lần.

Điều này cho thấy, nhiều doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và chủng loại gạo xuất khẩu, nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, hạn chế rủi ro từ biến động chính sách.

Về thị trường trong nước tuần qua, theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tuần qua, giá lúa khô loại IR 50404 ở Đồng Tháp là 7.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg, Vĩnh Long là 6.600 đồng/kg, Cần Thơ là 7.000 đồng/kg...; với lúa OM 18, tại Cần Thơ là 7.400 đồng/kg; Đồng Tháp là 7.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg…; lúa IR 5451, tại Cần Thơ là 7.400 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg; Vĩnh Long là 6.600 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg…

Lúa Jasmine, tại Cần Thơ là 8.400 đồng/kg; Đồng Tháp là 7.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. ST 25 tại Cần Thơ vẫn là 9.500 đồng/kg; OM 18 tại Đồng Tháp là 7.000 đồng/kg…

Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá một số loại lúa tươi được thương lái thu mua như: lúa IR 50404 ở mức từ 5.700-5.900 đồng/kg; lúa OM 380 từ 5.700-5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.900 -6.000 đồng/kg; OM 18 và Nàng hoa từ 6.000-6.200 đồng/kg…

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 13.000-14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 16.000 -18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…

Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.450-8.550 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500-9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 8.300-8.400 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800-9.000 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.500-9.000 đồng/kg. Giá cám khô ở mức 8.000-9.000 đồng/kg.

Trên thị trường gạo châu Á, giá gạo Ấn Độ ổn định ở mức thấp nhất trong ba năm. Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 369-374 USD/tấn, không đổi so với tuần trước đó khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, trong khi giá gạo trắng 5% tấm tuần này ở mức từ 360-368 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Mumbai cho biết, khi thời tiết nhìn chung thuận lợi cho gieo trồng, sản lượng năm nay dự kiến sẽ còn cao hơn cả vụ thu hoạch kỷ lục năm ngoái.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống còn từ 355-360 USD/tấn, so với mức giá 370 USD/tấn của tuần trước do nhu cầu giảm.

Một thương nhân Thái Lan cho biết, nhu cầu trong nước và quốc tế rất thấp, do người mua dự đoán nguồn cung trên thị trường sẽ tăng, điều có thể khiến giá gạo giảm sâu hơn nữa.

Trong khi đó, tại Bangladesh, giá gạo vẫn tiếp tục ở mức cao, dù nước này nhập khẩu trở lại và vụ thu hoạch đạt kỷ lục kể từ tháng 11 năm ngoái, đẩy dự trữ gạo lên gần 2 triệu tấn vào tháng 7/2025.

Về thị trường nông sản Mỹ, trong phiên giao dịch ngày 15/8 tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT), giá ngô giao kỳ hạn phục hồi từ mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020, giá lúa mỳ giao kỳ hạn tăng nhẹ, trong khi giá đậu tương tiếp tục đà tăng trong tuần này.

Giá ngô giao kỳ hạn tăng nhẹ, với hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng lên 4,01 USD/bushel, do hoạt động mua vào mang tính kỹ thuật và lệnh bán khống (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Giá ngô kỳ hạn đã giảm xuống 3,75 USD/bushel ngày 12/8, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận định vụ thu hoạch của nước này sẽ đạt mức kỷ lục và vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, sự chú ý đã chuyển sang thời tiết cuối mùa nóng hơn và khô hơn ở một số vùng phía tây Vành đai ngô, làm tăng rủi ro về năng suất.

Ngoài Mỹ, triển vọng nguồn cung ít chắc chắn hơn so với dự báo giữa mùa Hè, khi Brazil vẫn đang thu hoạch một vụ ngô thứ hai đạt sản lượng lớn nhưng sản lượng thu hoạch năm 2024-2025 của Argentina đã giảm.

Trong khi đó, giá lúa mỳ giao tháng 9/2025 tăng lên 5,06 USD/bushel, được hỗ trợ bởi cả các yếu tố cơ bản của thị trường và những diễn biến địa chính trị.

Các nhà giao dịch theo dõi sát sao cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska để thảo luận về thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi cả Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã dự báo nguồn cung lúa mỳ của nước này trong năm tài chính 2025/26 sẽ thắt chặt hơn, với sản lượng giảm 2 triệu bushel xuống còn 1,927 tỷ bushel, do diện tích thu hoạch giảm mặc dù năng suất cao hơn.

Tuy nhiên, vụ thu hoạch bội thu ở Bắc bán cầu, đặc biệt là từ Nga, Liên minh châu Âu và vụ mùa đang cải thiện ở Australia và Argentina đang gây áp lực lên giá toàn cầu.

Dự báo về sản lượng lúa mỳ năm 2025 của Nga đã được nâng lên 84,5 triệu tấn, gây trầm trọng thêm tình trạng dư cung toàn cầu.

Với đậu tương, giá tiếp tục đà tăng của tuần này, khi sản lượng của Mỹ thấp hơn dự kiến đã hỗ trợ đà tăng.

Trong tuần tới, các nhà giao dịch sẽ theo dõi kết quả từ chuyến khảo sát mùa vụ thường niên của Pro Farmer với các cánh đồng ngô và đậu tương trên khắp vùng Trung Tây Mỹ.

Giá đậu tương giao tháng 11/2025 tăng lên 10,36 USD/bushel. Trong phiên trước, giá đậu tương giao tháng 11/2025 đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 3/7.

Thị trường cà phê thế giới cho thấy, cà phê Arabica phiên 15/8 đạt mức cao nhất trong 6 tuần, nhờ lượng tồn kho thấp.

Giá cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn ICE (London) tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần, một phần do lượng hàng tồn kho trên sàn giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica kỳ hạn tăng 0,7% lên 3,2865 USD/lb, sau khi chạm mức cao nhất trong sáu tuần là 3,2940 USD/lb (1 lb=0,4535 kg).

Các nhà giao dịch cho biết thị trường được hỗ trợ một phần nhờ sự sụt giảm của lượng hàng tồn kho được chứng nhận trên sàn giao dịch, khi các nhà rang xay tìm kiếm nguồn cung thay thế sau khi Mỹ áp dụng mức thuế 50% đối với cà phê Brazil nhập khẩu. Brazil cung cấp khoảng một phần ba lượng cà phê nhập khẩu của Mỹ.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta tăng 0,1%, lên 3.957 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong gần hai tháng là 4.011 USD/tấn./.

