Người tiêu dùng Philippines ưa chuộng gạo Việt Nam chất lượng cao

Ngày 22/8, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết người tiêu dùng nước này ngày càng ưa chuộng các loại gạo chất lượng cao, đặc biệt là gạo nhập khẩu từ Việt Nam.

Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel đã chỉ đạo cơ quan liên quan xem xét xu hướng này, cho rằng đây có thể là dấu hiệu dịch chuyển từ “lượng sang chất” trong tiêu dùng gạo.

Nghiên cứu sơ bộ của DA và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Philippines cho thấy một số giống lúa lai và thuần địa phương có chất lượng tương đương gạo ST25 của Việt Nam.

ST25 từng đạt giải Nhất tại Hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 do The Rice Trader tổ chức.

Giới chức Philippines lưu ý việc định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường có thể giúp nông dân cạnh tranh với gạo nhập khẩu và thậm chí mở ra cơ hội xuất khẩu.

Theo số liệu của DA, Việt Nam hiện chiếm khoảng 74% lượng gạo nhập khẩu của Philippines, với các giống phổ biến gồm ST25, DT8 và OM5451./.

