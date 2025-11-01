Thỏa thuận gạo Việt Nam-Singapore xây dựng mạng lưới an ninh lương thực ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Singapore là quốc gia nhỏ, với 90% lương thực, thực phẩm phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Do đó, để đảm bảo an ninh lương thực, nước này chủ trương đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm từ nhiều quốc gia đối tác.

Việc Singapore và Việt Nam vừa ký kết một thỏa thuận về thương mại gạo ổn định và bền vững là bước đi không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước, mà còn đặt nền tảng cho sự phối hợp nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng và an ninh lương thực trong khu vực.

Đây là Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOC) đầu tiên của "Đảo quốc Sư tử" về thương mại gạo và Việt Nam đã trở thành đối tác đầu tiên trong bối cảnh nhiều thị trường gạo khác cũng rất tiềm năng đối với Singapore.

Theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore, có một số yếu tố khiến Singapore chọn Việt Nam.

Thứ nhất, hằng năm Singapore phải nhập khoảng 350.000-400.000 tấn gạo. Việt Nam là 1 trong 3 nhà xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, có sản lượng gạo hằng năm khá ổn định và chất lượng gạo ngày càng cao, ngày càng được nhiều người tiêu dùng Singapore biết đến và tin dùng. Do đó, việc ký MOC gạo với Việt Nam đầu tiên sẽ giúp Singapore đảm bảo nguồn cung bền vững, ổn định giá và giảm rủi ro chuỗi cung ứng.

Thứ hai, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giúp Việt Nam và Singapore hợp tác rất chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, logistics, năng lượng, công nghệ xanh,.. sự tin cậy chính trị và ổn định chính sách của Việt Nam giúp Singapore yên tâm lựa chọn đề xuất Việt Nam là đối tác đầu tiên cho lĩnh vực nhạy cảm là an ninh lương thực.

Thứ ba, Việt Nam và Singapore có vị trí địa lý gần, hạ tầng logistics và cảng biển phát triển nhanh, đặc biệt là kết nối tuyến hàng hải Việt Nam - Singapore thuận lợi, làm rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam.

Thứ tư, cả hai nước đều có chiến lược hướng tới chuỗi cung ứng nông sản xanh-sạch-minh bạch. Việt Nam đang chuyển dịch sản xuất gạo chất lượng cao, giảm phát thải carbon, phù hợp với chính sách an ninh lương thực của Singapore, do đó MOC gạo còn mang tính chiến lược về phát triển bền vững và an ninh lương thực khu vực.

Cuối cùng, Singapore thường chọn các đối tác tiềm năng để xây dựng hình mẫu, do đó MOC gạo với Việt Nam có thể là bước đầu để Singapore thể hiện vai trò trong xây dựng mạng lưới an ninh lương thực ASEAN, trong đó Việt Nam sẽ đóng vai trò là trung tâm sản xuất và cung ứng.

Nhu cầu hợp tác thương mại gạo đã được lãnh đạo hai nước nhấn mạnh trong cuộc gặp quan trọng nhân dịp tham dự một hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Thiên Tân, Trung Quốc hồi tháng 6.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã bày tỏ mong muốn hợp tác tích cực với Việt Nam về nhập khẩu gạo.

Đánh giá về thỏa thuận mới đạt được này, ông Desmond Choo, Quốc vụ khanh Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Singapore cho rằng thỏa thuận được ký kết giữa hai chính phủ về thương mại gạo là một thỏa thuận quan trọng.

Singapore luôn hướng tới việc đa dạng hóa nhập khẩu nông sản, nhập khẩu gạo. Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy an ninh lương thực tốt hơn và Singapore rất vui khi Chính phủ và người dân Việt Nam đã chung tay giúp đỡ họ thực hiện điều đó.

Trên thực tế, chất lượng ngày càng cải thiện cùng với lợi thế cạnh tranh về giá giúp gạo Việt Nam đáp ứng tốt các tiêu chuẩn khắt khe tại quốc đảo này.

Không khó để bắt gặp hình ảnh người mua gạo Việt Nam tại các siêu thị lớn ở Singapore. Khi được hỏi nhanh tại quầy thanh toán rằng tại sao lại chọn gạo Việt Nam, một khách hàng nữ chia sẻ rất thích gạo Việt Nam vì gạo Việt Nam rất ngon, gạo dẻo và thơm.

Singapore là trung tâm trung chuyển của khu vực và thế giới, vì vậy tiếp cận thị trường Singapore không chỉ là tiếp cận với thị trường có quy mô dân số 6 triệu dân và khoảng 15 triệu khách du lịch mỗi năm, mà đó còn là cửa ngõ để xuất khẩu đi các thị trường khác trên thế giới.

Ông Cao Xuân Thắng nhấn mạnh để tận dụng được quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng tiếp tục nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm gạo, từ khâu giống, đến công nghệ canh tác, chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, cải tiến mẫu mã bao bì, xây dựng chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo ổn định năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh-sạch-minh bạch cũng là một điểm cộng giúp các doanh nghiệp đáp ứng xu hướng tiêu dùng trong thời gian tới./.

