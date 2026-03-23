Trung Quốc: Cựu Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây bị truy tố về tội nhận hối lộ

Ngày 23/3, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết cựu Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây (miền Bắc nước này), ông Kim Tương Quân hiện bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, ông Kim Tương Quân được xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong đó có vị trí Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, nhằm trục lợi trong các hoạt động như kinh doanh, ký kết dự án, đồng thời nhận hối lộ dưới hình thức tiền mặt và tài sản với “giá trị đặc biệt lớn.”

Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, ông Kim Tương Quân đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị cách chức trong bộ máy nhà nước do “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật.”

Trong tuyên bố chung, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cho biết các quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra đối với ông Kim Tương Quân, được tiến hành với sự phê chuẩn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra, ông Kim Tương Quân, cựu Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, đồng thời là cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây, đã vi phạm quy định “tám điểm” của Đảng Cộng sản Trung Quốc về cải thiện tác phong công tác.

Bên cạnh đó, ông Kim Tương Quân còn vi phạm nguyên tắc tổ chức khi tìm cách mưu lợi trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ./.

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc thừa nhận đã nhận hối lộ Trong phiên tòa diễn ra ngày 22/4 ở thành phố Tế Nam, miền Đông Trung Quốc, ông Liu Liange, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc, đã thừa nhận từng hối lộ và cho vay bất hợp pháp.