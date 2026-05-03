Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường vai trò của thanh niên

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, tại cuộc gặp với các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ 11 của Đoàn Thanh niên yêu nước xã hội chủ nghĩa Triều Tiên ngày 2/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chúc mừng Đoàn Thanh niên yêu nước xã hội chủ nghĩa Triều Tiên thành công tốt đẹp. Ông nhấn mạnh cần không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh, danh dự của Đoàn Thanh niên-lực lượng xung kích của thanh niên yêu nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định những phẩm chất và ý chí chiến đấu của thanh niên Triều Tiên là biểu tượng cho sức mạnh dân tộc, đồng thời cho rằng tinh thần yêu nước và nhiệt huyết cách mạng của thế hệ trẻ đang được thể hiện rõ nét trên nhiều lĩnh vực xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo ông, cần tạo điều kiện để thanh niên trở thành lực lượng tiên phong và là đội tiên phong của thời đại.

Đại hội lần thứ 11 của Đoàn Thanh niên yêu nước xã hội chủ nghĩa Triều Tiên được tổ chức tại Bình Nhưỡng từ ngày 28-30/4. Đây là sự kiện chính trị diễn ra 5 năm một lần.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết Đại hội được triệu tập nhằm huy động thanh niên toàn quốc và tăng cường chức năng, vai trò của các tổ chức thanh niên để thực hiện triệt để các Nghị quyết của Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước.

Đại hội nhấn mạnh việc duy trì lòng trung thành tuyệt đối với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, định vị Đoàn Thanh niên yêu nước xã hội chủ nghĩa Triều Tiên là lực lượng dự bị của Đảng Lao động Triều Tiên, tăng cường vai trò lực lượng xung kích của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của đất nước.

Đại hội đã tổng kết hoạt động của Đoàn Thanh niên Triều Tiên trong nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu ban lãnh đạo trong giai đoạn mới./.

