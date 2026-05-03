Thủ tướng Nhật Bản thăm Australia thúc đẩy quan hệ song phương

Tối 3/5 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đến Australia trong chuyến thăm chính thức nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh thế giới biến động, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh năng lượng và kinh tế.



Theo kế hoạch, bà Takaichi sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Anthony Albanese vào ngày 4/5. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ xác nhận hợp tác cung cấp tài nguyên năng lượng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đối với dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ bị gián đoạn do tình hình xung đột ở Trung Đông. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ dự kiến đưa ra tuyên bố chung về cam kết tăng cường hợp tác an ninh kinh tế.



Theo giới phân tích, mục tiêu hàng đầu của chương trình nghị sự về an ninh kinh tế giữa hai nước là bảo vệ trật tự kinh tế mở và dựa trên luật lệ, vốn là nền tảng xây dựng nên sự thịnh vượng, an ninh năng lượng và sự ổn định của cả hai bên.

Quan hệ đối tác kinh tế giữa Australia và Nhật Bản được coi như "mỏ neo" cho sự ổn định chính trị và đảm bảo chiến lược ở khu vực.



Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Australia nhân dịp hai nước đánh dấu 50 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Nhật Bản - Australia. Hai nước vốn có quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh năng lượng, khi Australia đáp ứng tới 70% lượng than và 40% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng sử dụng tại Nhật Bản.

Trong khi đó, Australia phụ thuộc phần lớn nhiên liệu bay và dầu diesel từ Nhật Bản và một số nước khác. Ngoài ra, Nhật Bản là một trong những nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Australia với tổng vốn đầu tư trực tiếp lên tới 159,5 tỷ AUD (khoảng 112,6 tỷ USD) vào năm 2024./.

