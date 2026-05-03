Trung Quốc xử lý 98.000 tài khoản truyền thông vi phạm quy định

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo đã xử lý hơn 98.000 tài khoản “truyền thông tự do” vi phạm quy định về ghi nguồn thông tin khi đăng tải nội dung, qua đó góp phần siết chặt quản lý môi trường mạng.



Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết, thời gian gần đây, một số tài khoản “truyền thông tự do” khi đăng tải nội dung liên quan đến chính trị, chính sách công và các sự kiện xã hội đã không ghi rõ nguồn, gây hiểu nhầm cho công chúng và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái mạng.

Các vi phạm chủ yếu bao gồm không dẫn nguồn đối với thông tin thời sự trong và ngoài nước, không gắn nhãn nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, hay không chú thích rõ nội dung mang tính hư cấu, dàn dựng nhằm thu hút lượt xem.



Cơ quan chức năng yêu cầu các nền tảng mạng tăng cường tự kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tài khoản vi phạm. Một số trường hợp điển hình đã bị xử lý theo quy định khi không dẫn nguồn cho các nội dung đăng trên các nền tảng Douyin, Kuaishou và Bilibili.

Các bài đăng không dẫn nguồn dễ dẫn tới việc hiểu sai chính sách về nông nghiệp, giáo dục, an sinh xã hội....; trong khi đó các nội dung giả lập do AI tạo ra như động vật tương tác với con người gây nhầm lẫn giữa thật và ảo. Còn với các nội dung dàn dựng, hư cấu các tình huống tiêu cực như xung đột gia đình, phân biệt đối xử xã hội có nguy cơ làm tăng tâm lý tiêu cực và chia rẽ xã hội.



Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết sẽ hướng dẫn các nền tảng website chuẩn hóa toàn diện công tác ghi nhãn nội dung video ngắn, tối ưu hóa chức năng ghi nhãn, đưa việc ghi nhãn thành yêu cầu bắt buộc khi đăng tải video ngắn.

Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ nhắc nhở các nhà sáng tạo “truyền thông tự do” trong quá trình sản xuất và đăng tải thông tin cần thực sự nâng cao ý thức ghi nhãn nguồn thông tin, chủ động và tuân thủ quy định khi ghi nhãn, đảm bảo thông tin đăng tải phải chân thực, đầy đủ, cùng nhau xây dựng và chia sẻ một môi trường mạng đáng tin cậy, chân thực./.

