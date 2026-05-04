Việt Nam-Sri Lanka chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Ngày 4/5, tại Hà Nội, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu đến từ Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Đất đai và Thủy lợi cùng Cục Khí tượng Sri Lanka và đại diện Trung tâm Chuẩn bị ứng phó thảm họa châu Á (ADPC).

Buổi làm việc do Phó Cục trưởng Đặng Thanh Mai chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Cục Khí tượng Thủy văn.

Về phía Sri Lanka có ông D.P. Wickramasinghe, Thư ký Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Đất đai và Thủy lợi làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Cục Khí tượng Sri Lanka và các chuyên gia của ADPC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Đặng Thanh Mai nhấn mạnh chuyến thăm không chỉ là dịp trao đổi chuyên môn mà còn góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Sri Lanka, cũng như trong khu vực châu Á.

Hai quốc gia đều là những nước chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, do đó việc hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng con người và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng điện toán hiệu năng cao trong dự báo thời tiết, cũng như triển khai các dự án tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai.

Đoàn công tác Sri Lanka cũng được giới thiệu về các chương trình, dự án hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã thăm quan Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Khí tượng Thủy văn nhằm tìm hiểu thực tiễn vận hành, quản lý và ứng dụng công nghệ trong công tác dự báo.

Hai bên bày tỏ tin tưởng, thông qua đối thoại và học hỏi lẫn nhau, hợp tác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới./.

Việt Nam–Sri Lanka mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng và ưu tiên Bộ trưởng Dammika Patabendi khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và Sri Lanka mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp lợi ích chung.

​