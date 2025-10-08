Việt Nam - Phần Lan thúc đẩy hợp tác về môi trường, khí tượng thủy văn

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam Pekka Voutilainen, liên quan đến việc thúc đẩy hợp tác song phương về lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn, đầu tư công ưu đãi, đặc biệt trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm sắp có chuyến thăm chính thức tới Phần Lan.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tại buổi tiếp và làm việc diễn ra trong chiều nay, 8/10, Đại sứ Pekka Voutilainen đã gửi lời chia sẻ sâu sắc tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do bão số 11 và hoàn lưu bão gây ngập lụt, vỡ đê trong thời gian vừa qua. Ông khẳng định Phần Lan luôn quan tâm, theo dõi và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong công tác khắc phục thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Liên quan đến chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ Pekka Voutilainen cho biết Phần Lan mong muốn hai bên sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Môi trường Phần Lan và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam cũng thông tin về các dự án đang triển khai trong khuôn khổ Quỹ Hỗ trợ Đầu tư công Phần Lan, trong đó nguồn vốn ưu đãi có tới 35% giá trị không hoàn lại.

Theo Đại sứ, hiện hai bên đã hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án “Tăng cường năng lực quan trắc khí tượng trên cao phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam” và đang triển khai giai đoạn 2 với mục tiêu đầu tư hệ thống trang thiết bị dự báo khí tượng thủy văn hiện đại.

“Chúng tôi mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tiếp tục cam kết ủng hộ dự án này, để đây trở thành điểm nhấn hợp tác trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm,” Đại sứ Pekka Voutilainen nhấn mạnh.

Về lĩnh vực môi trường, Đại sứ đánh giá cao kết quả của Dự án “Thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và quan trắc chất lượng không khí tại các đô thị Việt Nam” (triển khai trong giai đoạn từ năm 2021-2024) do Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì và Phần Lan hỗ trợ. Dự án đã giúp tăng cường năng lực giám sát, công bố thông tin về chất lượng không khí tới nhà quản lý, cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội.

Đại sứ Pekka Voutilainen cũng cho biết phía Phần Lan hiện có nhiều doanh nghiệp chuyên về quản lý và dự báo chất lượng không khí, mong muốn được hợp tác, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bão số 11 và hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đáp lời, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cảm ơn Chính phủ Phần Lan đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực phòng chống thiên tai, dự báo khí tượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Thắng nhấn mạnh trong chuyến thăm Phần Lan sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông sẽ tháp tùng đoàn cấp cao và trực tiếp ký kết MOU với Bộ Môi trường Phần Lan. Dự thảo nội dung sẽ được bộ gửi tới Đại sứ quán Phần Lan trong tuần này để hai bên thống nhất, hoàn thiện trước khi ký kết.

Về dự án đầu tư công trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết giai đoạn 1 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2, phía bộ sẽ rà soát kỹ cùng Bộ Tài chính nhằm lựa chọn thiết bị hiện đại, hiệu quả, giá thành hợp lý nhất, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả đầu tư; qua đó sẽ có phản hồi chính thức trong tháng 10/2025.

Đối với lĩnh vực môi trường, ông Thắng nhấn mạnh dù là quốc gia đang phát triển, nhưng Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, nhất là chất lượng không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội.

Phần Lan là quốc gia xanh, có kinh nghiệm và tiềm lực công nghệ hàng đầu. Do đó, Việt Nam mong muốn được học hỏi, hợp tác sâu rộng hơn cả trong xây dựng chính sách lẫn thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Ông Thắng cũng bày tỏ mong muốn nghiên cứu mô hình làm sạch không khí đô thị của Phần Lan, từ giải pháp kỹ thuật, quy trình quản lý đến chi phí và thời gian triển khai, để xem xét áp dụng phù hợp tại Việt Nam.

Cuối buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi, hoàn thiện nội dung hợp tác song phương, đặc biệt là dự thảo MOU dự kiến ký kết nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm./.

