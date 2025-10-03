Dự kiến đề xuất loại bỏ tên bão Bualoi do gây thiệt hại nặng nề ở Việt Nam

Chiều 3/10, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đại diện Cục Khí tượng thủy văn cho biết cơ quan này đang dự kiến xin ý kiến lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất với Hội đồng Ủy ban bão quốc tế thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới loại bỏ “Bualoi” khỏi danh sách tên bão quốc tế do những thiệt hại nặng nề mà cơn bão này gây ra tại Việt Nam.

“Thông tin này mới chỉ là dự kiến, chứ chưa phải đề xuất cụ thể,” đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn cho biết thêm.

Theo quy định được Ủy ban Bão quốc tế phê chuẩn năm 1998, các nước thành viên đóng góp 10 tên bão vào ngân hàng tên, sử dụng khi có cơn bão mới hình thành. Ủy ban dùng lần lượt hết tên trong ngân hàng thì quay trở lại dùng tên cũ.

Tuy vậy, các cơ quan thành viên cũng được đề xuất loại bỏ một hay nhiều tên bão trong danh sách nếu bão đó gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồi tháng 2/2025, Hội đồng Ủy ban bão đã thống nhất loại bỏ tên bão Trami (Trà Mi) do Việt Nam đặt, do bão đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các địa phương của Philippines; loại bỏ tên bão Yagi (do Nhật Bản đặt) do đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh ở phía Bắc của Việt Nam và một số quốc gia trong năm 2024.

Trước đó, Việt Nam cũng đã từng đề xuất đổi tên bão Linfa năm 2020, Sao La năm 2023. Tên bão Sao Mai năm 2018 được thay thế bằng Sontinh.

Đối với cơn bão có tên Bualoi (một loại chè) được Thái Lan đề xuất và đưa vào danh sách tên bão quốc tế để thay cho tên Rammasun, sau khi tên này bị loại vì gây thiệt hại lớn. Trong lịch sử, tên Bualoi đã được sử dụng hai lần, đầu tiên vào năm 2019.

Tính đến sáng3/10, theo thống kê từ cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão và hoàn lưu bão, lốc xoáy, mưa lũ, sạt lở đã khiến 51 người chết, 14 người đang mất tích; 164 người bị thương; 349 nhà sập, đổ; trên 172.100 nhà hư hỏng, tốc mái; trên 58.300m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng; gần 1.500 điểm trường học bị ảnh hưởng, hơn 8.800 cột điện và 83.000 cây xanh gãy đổ, làm 2,7 triệu khách hàng mất điện…

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ hơn 15.860 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ so với hôm qua. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nhất lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng; tiếp đến là Tuyên Quang 3.000, Lào Cai hơn 2.700 và Nghệ An 2.100…

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) cho biết từ nay đến cuối năm, dự báo có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta./.

Hiện trường tại “tâm bão” Nghệ An khi bão số 10 Bualoi đổ bộ Rạng sáng 29/9, bão số 10, tên quốc tế là bão Bualoi, đổ bộ Nghệ An với gió mạnh kèm mưa lớn, quần thảo suốt đêm khiến nhiều người dân lo lắng mất ngủ.