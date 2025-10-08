Thủ tướng thị sát, động viên nhân dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Thái Nguyên

Ngày 8/10, ngay sau Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13, khóa XIII, trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Thái Nguyên thị sát tình hình, động viên nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân vùng ngập lụt. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Tại tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7/10, lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử, với mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8/10 là 29,90m, vượt báo động 3 là 2,9m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m.

Mưa lũ khiến gần 50 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên ngập trong biển nước; hàng chục địa bàn bị cô lập như tại các xã, phường: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang... Thái Nguyên bị mất điện và mất thông tin liên lạc trên diện rộng; hiện tượng sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp do đất đã bão hòa nước đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước...

Thống kê sơ bộ, trên toàn tỉnh, mưa lũ đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 nhà bị tốc mái, sạt lở taluy dương, ngập sâu trong nước, trong đó có 490 gia đình phải đã di dời khẩn cấp; ngập hơn 4.402 ha nông nghiệp và thủy sản; 58.380 con gia cầm bị chết, trôi; nhiều tuyến đường, cầu tràn bị sạt lở và ngập úng, khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thị sát tình hình tại các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên - nơi đang bị nước ngập sâu, cô lập, chia cắt, với hàng trăm hộ có nhà bị ngập, thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống hết sức khó khăn; người dân sống nhờ sự chi viện từ bên ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt gây ngập trên diện rộng tại Thái Nguyên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thăm hỏi, động viên, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với nhân dân và đảng bộ, chính quyền địa phương về những thiệt hại, khó khăn hết sức nặng nề này, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước, lực lượng Quân đội, Công an luôn bên cạnh nhân dân, nhất là những lúc khó khăn, vì “Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chăm lo cho người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no”; mong muốn người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn do mưa ngập, lũ dữ.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, cũng như khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết; lo hậu sự cho người đã thiệt mạng, tìm kiếm người bị mất tích, chăm sóc sức khỏe người bị thương; bằng mọi biện pháp và mọi phương tiện kể cả trực thăng, xuống máy tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho các hộ có nguy cơ thiếu đói; tuyệt đối không để người dân đói, khát, phải sống cảnh “màn trời, chiếu đất.”

Sau khi thị sát tình hình và động viên người dân, làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về tình hình và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đồng bào, đồng chí, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên, nhất là các gia đình có người bị chết, mất tích do mưa lũ, ngập lụt.

Đánh giá tình hình thiên tại thời gian qua có tính chất cực đoan, bất thường, gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên đã chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; khẩn trương tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; hướng dẫn người dân ứng phó trước ngập lụt, sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; tổ chức gia cố đê ngay tại các khu vực trọng yếu đảm bảo an toàn đê điều.

Người đứng đầu Chính phủ cũng biểu dương lực lượng Quân đội, Công an, các cơ quan, đơn vị đã huy động lực lượng cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng khác như dân quân, thanh niên... tiếp tục chủ động phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện tổ chức tiêu, thoát lũ; khắc phục hậu quả thiên tai, trước mắt là khẩn trương khôi phục các sự cố để cung cấp điện, viễn thông, kết nối giao thông trở lại; sớm khôi phục hoạt động các cơ sở y tế, trường học, cơ quan hành chính; giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, làm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, ổn định tình hình dân cư, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.

Về lâu dài, Thủ tướng Chính phủ nhất trí giải quyết đề nghị của tỉnh Thái Nguyên về đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ, lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua khu vực trung tâm của tỉnh Thái Nguyên để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước; yêu cầu tỉnh khẩn trương làm dự án với cơ chế rút gọn, theo cơ chế tình trạng khẩn cấp, phấn đấu đến mùa bão lũ năm 2026 hoàn thành để Thái Nguyên trở nên an toàn hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên nhân dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại Thái Nguyên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trên tinh thần "tương thân, tương ái," "tình dân tộc, nghĩa đồng bào," Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân chung tay giúp người dân Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung đang chịu thiệt hại nặng nề do bão, mưa lũ, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng kêu gọi của Thủ tướng, tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trao 5 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, sáng cùng ngày Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương là Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ./.

