Thái Nguyên nỗ lực di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm

Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ hỗ trợ, ứng cứu, di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn.

Đêm qua và rạng sáng nay (8/10), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Thái Nguyên duy trì các tổ công tác, sử dụng xuồng máy cứu giúp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại nhiều khu vực ngập sâu.

Đến sáng nay 8.10, nhiều xã, phường: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang... vẫn có nhiều điểm bị cô lập do nước sông Cầu dâng cao kỷ lục vượt mức lịch sử cao hơn báo động 3 là 2,9m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m. Lượng mưa trong những ngày qua phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Lực lượng chức năng đã giải cứu cụ già mắc kẹt trong nhà ngập sâu. Khi lực lượng chức năng cứu hộ, hai bàn tay cụ đã trắng bợt vì ngâm nước quá lâu, người run lên vì lạnh…

