Trong các ngày 5-7/10, bão số 11 (bão Mamo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bão số 9, số 10 và 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng các tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã tiến hành sơ tán người dân đến khu vực an toàn.

Lào Cai rà soát các khu vực nguy hiểm, di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn

Lào Cai đang dồn lực tập trung ứng phó bão số 11 (bão Matmo) và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; đồng thời tiếp tục chạy đua trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn người bị mất tích, ổn định đời sống cho nhân dân vùng lũ.

Để chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu của bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, ngày 4/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có Công điện hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường tạm thời tập kết máy móc, trang thiết bị đang phục vụ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 tại nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu xăng, dầu sẵn sàng phục vụ cho việc ứng phó khi xảy ra thiên tai trên địa bàn.

Đồng thời, khẩn trương có giải pháp để tiếp cận các khu vực còn đang bị cô lập, chia cắt do thiên tai của bão số 10 để vận chuyển các nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men đến cho người dân.

Người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; khẩn trương thực hiện gia cố các vị trí xung yếu và bị ảnh hưởng do cơn bão số 10; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Các địa phương cấm người đi vớt củi, lội qua, đánh bắt cá... trên các sông suối khi đang có lũ. Đặc biệt, trong các ngày mưa, lũ cần tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên đồi, trên nương để đề phòng sạt lở đất, đá gây thiệt hại về người.

Ngành giáo dục Lào Cai theo tình hình thực tế, có phương án chỉ đạo cho học sinh nghỉ học hoặc ở lại trường học (nếu đảm bảo an toàn) không di chuyển về nhà, đặc biệt là các trường bán trú ở vùng cao, khu vực đang xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia để tính toán, dự báo sát lưu lượng nước về hồ trong 24 giờ tới và trong những ngày tới, để quyết định phương án điều tiết hạ mực nước hồ chứa (về cao trình 57m hoặc dưới cao trình 57m) đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, khi ứng phó với bão số 11, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn cho vùng hạ du và công trình thủy điện Thác Bà...

Tính đến chiều 4/10, Lào Cai đã tìm được thêm một nạn nhân bị mất tích. Nạn nhân là anh Sùng Seo Chu, sinh năm 1993, thường trú tại thôn Lênh Sui Thàng, xã Lùng Phình.

Thi thể của anh Chu được tìm thấy tại khu vực sông Chảy thuộc địa phận thôn Phìn Chư 3, xã Sín Chéng vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày.

Các lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 30/9, Công an xã Lùng Phình nhận được tin báo của nhân dân về việc có 1 người bơi qua sông Chảy thuộc địa bàn thôn Lù Di Sán, xã Si Ma Cai bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay khi nhận được tin báo, xã Lùng Phình đã huy động lực lượng tham gia tìm kiếm; đồng thời thông báo đến Đồn Biên phòng Si Ma Cai và các xã dọc sông Chảy như Si Ma Cai, Sín Chéng, Cao Sơn, Pha Long, Bảo Nhai, Cốc Lầu phối hợp tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Khi nước lũ rút, lượng lớn bùn đất và rác thải đã phủ kín nhiều khu dân cư, công trình, gây ô nhiễm môi trường, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ngành y tế Lào Cai đã chủ động, huy động lực lượng từ tuyến tỉnh đến cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác vệ sinh môi trường trên diện rộng.

Hàng chục tấn rác thải, bùn đất đã được thu gom, tiêu hủy theo đúng quy định.

Tại các khu dân cư, cán bộ y tế trực tiếp cấp phát Cloramin B và hướng dẫn người dân cách pha, sử dụng để khử trùng nguồn nước sinh hoạt cũng như vệ sinh đồ dùng trong nhà.

Ông Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết ngoài xử lý môi trường, các cơ sở y tế đã bố trí trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h; thu dung, cấp cứu kịp thời cho nạn nhân do thiên tai; bảo đảm không để gián đoạn hoạt động điều trị, khám, chữa bệnh cho người dân.

Đồng thời, rà soát, bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế thiết yếu theo phương châm "4 tại chỗ," sẵn sàng phương tiện, nhân lực cho công tác cứu chữa trong tình huống khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn.

Chủ động di dời 31 hộ dân ở Lũng Cú khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Ứng phó với bão số 11 (Matmo) có khả năng gây mưa lớn tại các tỉnh phía Bắc, trong đó có Tuyên Quang, cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai phương án di dời 31 hộ dân với 169 nhân khẩu tại thôn Má Lầu A đến nơi an toàn. Đây là khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở rất cao khi đất đá đã no nước, nhiều điểm nứt mới xuất hiện trên sườn núi.

Ngày 4/10, cán bộ xã Lũng Cú cùng các lực lượng vũ trang, dân quân địa phương đã căng bạt, dựng lán tạm cho người dân tại một khu đất cao. Những chuyến xe chở lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm được chuyển đến để bảo đảm sinh hoạt trong thời gian tránh bão.

Cán bộ, chiến sỹ và người dân xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) chung sức dựng lán tạm tại khu vực an toàn cho 31 hộ dân thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) đến ở. (Ảnh: My Ly/TTXVN phát)

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cho biết kinh nghiệm từ những trận mưa trước cho thấy chỉ cần chủ quan một chút là hậu quả sẽ rất khó lường. Chính quyền đã kiên quyết yêu cầu người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.

Tại thôn Má Lầu, chỉ ít ngày trước đã xảy ra một vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong gia đình có 7 nhân khẩu của ông Vàng Chá Sò (sinh năm1982) và bà Hầu Thị Dính (sinh năm 1980) bị vùi lấp.

Các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể, vẫn còn một người mất tích chưa thể tìm thấy do khối đất đá quá lớn.

Thời điểm xảy ra sạt lở, hai ông bà cùng hai cháu nội là Vàng Xuân H. (sinh năm 2003) và Vàng Minh Hải (sinh năm 2024) bị đất đá vùi lấp. Ba người còn lại trong gia đình đi làm ăn xa nên đã thoát nạn.

Tai họa xảy ra lúc rạng sáng 30/9, đất đá từ sườn núi sập xuống, cuốn phăng cả ngôi nhà và chuồng trại của họ cùng nhiều hộ xung quanh.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể chị Hầu Thị Dính tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú (Tuyên Quang). (Nguồn: TTXVN phát)

Ngay sau vụ việc, xã Lũng Cú phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, di dời khẩn cấp 10 hộ dân với 60 nhân khẩu khỏi khu vực bị sạt lở.

Nhà văn hóa thôn được dùng làm nơi tạm trú cho các hộ dân.

Các tuyến đường vào khu vực sạt lở bị phong tỏa hoàn toàn. Tại hiện trường, những khối đất sạt phủ kín vườn nhà, ruộng nương, mái tôn, khung gỗ và vật dụng bị vùi sâu...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú Trần Đức Chung cho biết Lũng Cú có địa hình dốc, nền đất yếu, nên khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở, lũ quét là rất cao.

Nhiều hộ dân trong thôn Má Lầu A hiện sinh sống ven chân núi, nơi đất bị phong hóa mạnh. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động di dời dân đến nơi an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, song việc thực hiện vẫn còn gặp khó do người dân có tâm lý ngại rời nhà cửa, tài sản.

Từ vụ sạt lở đau lòng vừa qua, xã đã rà soát lại toàn bộ 8 thôn, xác định hơn 40 điểm có nguy cơ cao để sẵn sàng phương án sơ tán khi thời tiết xấu. Các lực lượng chức năng cũng cắm biển cảnh báo, tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, bão số 11 sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày tới. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức rất cao, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc như Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các địa phương kiểm tra lại toàn bộ những điểm dân cư ở chân núi, ven suối, chủ động phương án “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Liên quan đến khắc phục hậu quả thiên tai, trong buổi làm việc ngày 3/10, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã trực tiếp có mặt tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú - nơi xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người dân bị vùi lấp.

Ông nhấn mạnh không được để người dân nào bị thiếu đói, rét mướt hoặc sống trong khu vực nguy hiểm. Cấp ủy, chính quyền xã cần tăng cường tuyên truyền, vận động, di dời người dân sống trong khu vực nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, không để xảy ra thêm thiệt hại./.

