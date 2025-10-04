Tuyên Quang: Thêm 2 nạn nhân được tìm thấy trong vụ sạt lở đất ở Lũng Cú

Sáng 4/10, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể hai cháu bé là nạn nhân trong vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú (Tuyên Quang).

Hai nạn nhân được tìm thấy là Vàng Xuân Hoa (sinh năm 2003) và Vàng Minh Hải (sinh năm 2024).

Trước đó, ngày 2/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Hầu Thị Dính (sinh năm 1980). Như vậy, đến thời điểm này, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 3/4 nạn nhân mất tích và đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, sáng 30/9, tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) đã xảy ra một vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng. Ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò (sinh năm 1982) bị cuốn trôi hoàn toàn khiến 4 người trong gia đình mất tích, gồm: anh Vàng Chá Sò, vợ là chị Hầu Thị Dính và hai con Vàng Xuân Hoa, Vàng Minh Hải.

Được biết, gia đình anh Vàng Chá Sò có 7 người, vào thời điểm xảy ra sự việc 3 người không có ở nhà.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân đội, biên phòng và người dân khẩn trương triển khai nhiều phương tiện cơ giới như: máy xúc, máy múc tham gia tìm kiếm trong điều kiện đất đá sạt lở liên tục, khối lượng đất đá vùi lấp lớn, nguy cơ sạt trượt tiếp tục xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã trực tiếp đến chia sẻ với những mất mát của gia đình nạn nhân và bà con thôn Má Lầu A; yêu cầu các lực lượng công an, biên phòng, dân quân, thanh niên tiếp tục xác định vị trí có khả năng, huy động mọi lực lượng để nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Song song tìm kiếm nạn nhân, các lực lượng chức năng phải đảm bảo phương án an toàn cho người và phương tiện; tính toán đường ra, hiệp đồng phối hợp, chỉ huy nhạy bén trong tình huống có thể xảy ra sạt lở trong lúc tìm kiếm…/.

Tuyên Quang: Huy động tối đa lực lượng tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích ở Lũng Cú Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực ngày đêm tìm kiếm 3 người còn mất tích trong vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng ở xã Lũng Cú, trong điều kiện mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục trượt sạt rất nguy hiểm.