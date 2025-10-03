Tuyên Quang: Huy động tối đa lực lượng tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích ở Lũng Cú

Ngày 3/10, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trực tiếp có mặt tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú - nơi xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người dân bị vùi lấp.

Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 1 nạn nhân, còn 3 người khác vẫn đang mất tích.

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh bày tỏ niềm thương tiếc, chia sẻ sâu sắc với mất mát của gia đình các nạn nhân và bà con trong thôn. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sỹ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, dân quân cùng đông đảo nhân dân địa phương đã khẩn trương triển khai tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, đất đá liên tiếp sạt trượt, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhận định đây là vụ việc đau lòng và là điểm thiệt hại nặng nề nhất về người trong đợt mưa lũ vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng huy động tối đa phương tiện, phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng nhịp nhàng, triển khai phương án tìm kiếm khẩn trương, quyết liệt nhất để sớm tìm thấy các nạn nhân còn mất tích. Đồng thời, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ; cấp ủy, chính quyền địa phương cần tuyên truyền vận động, di dời những hộ dân sống trong khu vực nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, không để xảy ra thêm thiệt hại.

Cùng đó, các lực lượng cứu hộ đã lập lán trại, ứng trực 24/24 giờ quanh khu vực sạt lở; căng dây, cắm biển cảnh báo, không để người dân hiếu kỳ tới gần hiện trường.

Các tổ công tác của tỉnh cũng được thành lập, trực tiếp khảo sát, xây dựng phương án ổn định dân cư lâu dài, rà soát toàn bộ thôn Má Lầu A để đưa ra giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết sức mình, bằng mọi biện pháp sớm tìm thấy 3 nạn nhân còn lại, giảm bớt đau thương, mất mát cho gia đình và cộng đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 3/10 đã có trên 19.000 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, có 39 nhà thiệt hại hoàn toàn, 29 nhà thiệt hại từ 50-70% và 218 nhà thiệt hại từ 30-50%, có 17.900 nhà bị ngập nước, phải di dời khẩn cấp, cô lập, 304 nhà có nguy cơ rất cao bị ảnh hưởng do sạt lở...

Bên cạnh đó, 100 điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế bị ảnh hưởng, hư hỏng; trên 9.000ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp; 120 lồng cá và trên 340ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất; 45 công trình thuỷ lợi, 20 công trình nước sạch bị hư hỏng; 17.149m kênh mương, 7.117m kè bờ sông, bờ suối bị phá hủy…

Mưa lũ cũng đã khiến 8 nạn nhân chết và mất tích. Đặc biệt tại xã Lũng Cú, địa hình phức tạp, đất đá tơi xốp sau nhiều ngày mưa lớn đã khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn./.

Bão số 10 Bualoi khiến 67 người thiệt mạng và mất tích Đến 17 giờ ngày 3/10, bão số 10 kéo theo mưa lũ và sạt lở đã khiến 67 người chết, mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà hư hỏng, hạ tầng thiệt hại nặng nề với tổng ước tính kinh tế hơn 16.500 tỷ đồng.