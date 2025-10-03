Bão số 10 Bualoi khiến 67 người thiệt mạng và mất tích

Đến 17 giờ ngày 3/10, bão số 10 kéo theo mưa lũ và sạt lở đã khiến 67 người chết, mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà hư hỏng, hạ tầng thiệt hại nặng nề với tổng ước tính kinh tế hơn 16.500 tỷ đồng.

Tính đến 17 giờ chiều 3/10, bão số 10 (bão Bualoi) cùng mưa lũ, sạt lở và giông lốc sau bão đã khiến 53 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 165 người bị thương.

Thiên tai cũng làm hơn 363 ngôi nhà sập đổ, trên 174.000 nhà tốc mái, gần 65 nghìn nhà bị ngập. Hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại; hơn 2.600 gia súc và trên nửa triệu gia cầm chết, cuốn trôi.

Hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông và hơn 1.500 điểm trường học chịu ảnh hưởng nặng nề.

Ước tính thiệt hại kinh tế tại nhiều tỉnh đã lên tới 16.500 tỷ đồng. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê thiệt hại./.