Thủ tướng Campuchia gửi thư thăm hỏi, chia buồn về thiệt hại do bão số 10

Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi thư chia buồn đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ đau buồn và cảm thông sâu sắc trước thiệt hại lớn mà bão số 10 gây ra ở miền Bắc và miền Trung.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong lũ lụt do hoàn lưu bão số 10 tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)
Được tin một số tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão Bualoi gây ra, ngày 3/10/2025, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Trong thư thăm hỏi, Thủ tướng Hun Manet viết: “Tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin về những tổn thất nặng nề do cơn bão Bualoi gây ra tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, nhiều người bị thương, cùng những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia, tôi xin gửi tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam và đặc biệt là các gia đình có người thân qua đời lời chia buồn sâu sắc và sự cảm thông chân thành nhất.

Tôi cũng gửi lời chúc những người bị thương mau chóng bình phục. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài, nhân dân Việt Nam kiên cường sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách này”./.

(TTXVN/Vietnam+)
