Chỉ đạo của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão số 10, tính đến 13 giờ, ngày 3/10/2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại như sau:

Về người: có 52 người chết, 14 người mất tích, 165 người bị thương; về nhà: có 355 nhà sập, đổ, gần 172.300 nhà hư hỏng, tốc mái, gần 80.000 nhà ngập; về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: trên 90.000ha lúa, hoa màu, cây trồng khác, trên 50.000ha rừng bị thiệt hại, trên 84.000 cây xanh bị gãy đổ, trên 17.000 ha thủy sản bị thiệt hại; về chăn nuôi: trên 2.300 con gia súc, 554.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trên 1.500 điểm trường bị ảnh hưởng, đã xảy ra 62 sự cố đê điều, sạt lở 33.176m kè, bờ sông, bờ biển, trên 60.000m kênh mương, 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng; về giao thông: ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 7.610 điểm trên các tuyến đường tại 13 tỉnh, thành phố;

Về điện lực, viễn thông: gần 9.000 cột điện bị gãy, đổ, có trên 1.100 trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) mất liên lạc; thông tin liên lạc đáp ứng công tác của chính quyền địa phương cấp xã nhưng chất lượng không tốt như ngày thường.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 15.972 tỷ đồng (các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và tổng hợp số liệu báo cáo).

Tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 3/10/2025, Văn phòng Trung ương Đảng đã có báo cáo tổng hợp về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Bộ Chính trị có ý kiến như sau:

Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là Chính phủ, quân đội, công an và chính quyền cấp xã trong phòng, chống và khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào bị thiệt hại do cơn bão, lũ, nhất là những gia đình có người thân bị nạn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, nhất là công tác cứu trợ nhân dân ở những vùng còn bị cô lập.

Quân đội, công an phải huy động phương tiện thực hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là hỗ trợ cứu giúp nhân dân, không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; tập trung ưu tiên đưa những người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn.

Tập trung chỉ đạo công tác khôi phục lại các trụ sở cơ quan của hệ thống chính trị, trường học, bệnh xá... bị ảnh hưởng do bão; tập trung sửa chữa, xây dựng lại hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy do bão, lũ để người dân sớm có chỗ ở; sửa chữa đường xá, cầu cống bị hư hỏng do bão, lũ; bảo đảm cung cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập. Đồng thời, khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 11 (dự kiến vào nước ta cuối tuần này); chủ động có những phương án dự phòng lương thực, thực phẩm tại những vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, lũ (theo diễn biến tình hình thời tiết).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động vận động ủng hộ, tài trợ; lực lượng thanh niên, các cơ quan, địa phương phát động các phong trào, việc làm thiết thực hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các vùng bị bão, lũ, khó khăn.

Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, trước mắt để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra./.

Bộ Tài chính ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10 Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính đã tham gia ủng hộ với số tiền quyên góp được ngay trong lễ phát động ước tính 1,5 tỷ đồng.