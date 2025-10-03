Lào Cai dồn lực khắc phục hậu quả bão số 10

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân, Nhà nước. Sau bão, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai nhanh chóng triển khai các phương án, giải pháp để sớm ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Huy động tổng lực

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đến 17 giờ ngày 2/10, tỉnh có 20 người chết, mất tích và bị thương; gần 11.800 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trên 4.300 ha diện tích cây nông nghiệp bị thiệt hại; giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật khác bị thiệt hại. Ước thiệt hại 2.750 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai tập trung huy động nhân lực, phương tiện, máy móc nhanh chóng khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống nhân dân.

Tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai có 19 tuyến đường chính bị ngập sâu, 38 tổ dân phố với trên 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, chính quyền địa phương sơ tán trên 400 nhân khẩu đến trường học, nhà văn hóa và Ủy ban Nhân dân phường. Ngoài ra, do nằm ở khu vực trung tâm nên tài sản của người dân, doanh nghiệp và các tiểu thương buôn bán, kinh doanh bị thiệt hại nặng.

Rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử YAGI tháng 9/2024, ngay sau khi nước rút nhiều hộ dân trên địa bàn phường đã chủ động canh nước, huy động nhân lực đẩy bùn, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc trong gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hiền, Tổ dân phố Nguyễn Thái Học 2, phường Yên Bái chia sẻ, khi thấy nước có dấu hiệu rút, chị canh nước và đẩy bùn, rác chạy theo dòng nước ra khỏi nhà. Sau đó chị rửa lại và dọn dẹp thêm để nhà cửa sạch sẽ trở lại.

Nhằm giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, phường Yên Bái đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ, nhân dân các tổ dân phố, tổ an ninh trật tự và dân quân tự vệ tăng cường hỗ trợ hót dọn bùn đất, di chuyển đồ đạc và tài sản.

Ông Ngô Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Bái cho biết, sau khi nước rút, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị, lực lượng tập trung hót dọn bùn và rác trên lòng đường. Sau đó, huy động đơn vị rửa các tuyến đường bảo đảm sạch sẽ.

Đồng thời, đảm bảo an toàn dịch bệnh không phát sinh sau bão, phường cũng huy động các trạm y tế trên địa bàn phun khử khuẩn môi trường dọc các tuyến đường, các tổ dân phố bị ảnh hưởng và các trường học. Đối với những tuyến đường còn lại, chính quyền địa phương tiếp tục huy động các lực lượng dọn dẹp, dự kiến một vài ngày tới sẽ hoàn thành.

Tập trung tối đa việc khắc phục, từ ngày 1/10 đến nay, gần 1 nghìn cán bộ chiến sỹ lực lượng công an, quân đội cùng với công nhân, phương tiện thiết yếu của các đơn vị doanh nghiệp xây dựng giao thông có mặt tại tuyến đường san gạt, thu dọn bùn đất và vệ sinh môi trường; đồng thời điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, nhanh chóng khắc phục việc đi lại cho người dân.

Đặc biệt, tại xã Trấn Yên, sau bão ngổn ngang bùn đất, rác thải trên các tuyến đường. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ, công nhân Nhà máy Z183 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 có mặt giúp địa phương khắc phục hậu quả.

Công việc được triển khai khẩn trương, có tổ chức. Lực lượng quân đội chia thành nhiều mũi, tập trung xử lý các điểm trọng yếu như chợ Cổ Phúc, giúp đỡ các gia đình chính sách, người già đơn thân, hộ dân bị thiệt hại nặng nề cũng như các tuyến đường giao thông.

Thượng úy Triệu Như Hoàng, Chính trị viên Phó, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174 khẳng định, Đơn vị xác định rõ mục tiêu làm hết sức, làm đến cùng, làm cho xong mới trở lại đơn vị. Không chỉ dọn sạch bùn đất, rác thải, mà còn trả lại diện mạo sạch đẹp, an toàn cho xã. Đây vừa là mệnh lệnh từ trái tim, vừa là nhiệm vụ chính trị của người lính “bộ đội cụ Hồ.”

Ảnh hưởng hoàn lưu bão, toàn xã Trấn Yên có một người chết, trên 1.400 hộ dân bị ngập lụt; trong đó có 542 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra, có hàng trăm diện tích cây nông nghiệp và cơ sở hạ tầng khác bị thiệt hại.

Có thể thấy, sự giúp đỡ tận tình của các lực lượng chức năng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai đã tạo động lực giúp người dân vũng lũ Lào Cai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai giúp đỡ người dân vùng ngập lụt khắc phục hậu quả. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Phương án lâu dài

Để khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10, tỉnh Lào Cai chủ động chỉ đạo từ sớm, từ xa, huy động cả hệ thống chính trị ứng phó, triển khai các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo cuộc sống người dân vùng lũ được ổn định cả về tinh thần lẫn vật chất.

Trong ngày 3/10, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đi khảo sát, nghiên cứu các phương án khắc phục thiên tai, ngập úng ở hệ thống kè dọc sông Hồng trên địa bàn các phường: Nam Cường, Yên Bái, Văn Phú và xã Trấn Yên.

Đây là những điểm xung yếu, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của mưa lũ; đặc biệt khi có mưa lớn, nước sông Hồng dâng cao đã gây ngập úng, nhất là đất đá, cát sỏi tràn vào khu vực dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Qua kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu thực tế tại các điểm kè sông Hồng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành Trung ương tiếp tục khảo sát, nghiên cứu kỹ lưỡng để hoàn thiện hồ sơ, phương án trình Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành rà soát toàn bộ hệ thống kè, đê dọc sông Hồng, xây dựng giải pháp tổng thể kết hợp biện pháp trước mắt và lâu dài; trong đó, chú trọng gia cố, nâng cấp kè dọc sông Hồng nhằm khắc phục, hạn chế cơ bản tình trạng nước sông tràn vào khu dân cư mỗi khi có mưa lũ xảy ra.

Nếu các tuyến kè sớm được đầu tư, xây dựng đồng bộ, sẽ góp phần ngăn nước sông Hồng và bùn đất tràn vào khu dân cư trên địa bàn; cơ bản khắc phục được tình trạng ngập úng, bảo vệ hạ tầng, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản và đời sống của nhân dân.

Trước đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai cũng thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên những hộ dân bị ảnh hưởng và tặng quà động viên bộ đội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; đối với các khu vực còn ngập úng cục bộ, nguy cơ sạt lở cần quan tâm hỗ trợ tối đa cho người dân vượt qua khó khăn; nội dung nào vượt quá khả năng của địa phương cần báo cáo nhanh để tỉnh có chỉ đạo kịp thời.

Đặc biệt, hiện nay còn nhiều khu vực vẫn bị mất điện và mất sóng điện thoại, tỉnh Lào Cai yêu cầu ngành điện, viễn thông nhanh chóng sửa chữa hệ thống đường dây; khu vực nào, nhà nào đảm bảo đủ điều kiện thì đóng điện trở lại để người dân ổn định sinh hoạt và huy động hệ thống máy bơm vệ sinh nhà ở, đường phố. Tỉnh cũng sẽ nghiên cứu xây dựng hệ thống trạm bơm phù hợp đảm bảo tiêu lũ, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài.

Đối với các điểm sạt lở, các điểm có nguy cơ cao, chính quyền địa phương thực hiện ngay các phương án ứng phó, trong đó, ưu tiên đảm bảo an toàn về con người; nhanh chóng khắc phục các tuyến giao thông bị đứt gãy, chia cắt để đảm bảo giao thông thông suốt; tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, cũng như cơn bão số 11 sắp tiến vào nước ta, chính quyền các địa phương các cấp tỉnh Lào Cai cần nêu cao tinh thần cảnh giác; triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Trọng tâm tăng cường rà soát, sơ tán người còn ở trong vùng nguy hiểm, nơi nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao, khu vực bị chia cắt, cô lập đến nơi an toàn.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ngành thường xuyên theo dõi sát sao tình hình mực nước trên sông; kiên quyết di dời người và tài sản có nguy cơ bị thiệt hại với phương châm bảo đảm tính mạng cho người dân phải đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh các giải pháp của chính quyền địa phương, người dân trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cũng cần đề cao cảnh giác, chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn./.

