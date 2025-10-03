Quân đội huy động tối đa lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 3/10, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký Công điện số 5681/CĐ-TM về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi Tổng cục Chính trị; các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu: 1, 2, 3, 4, 5; Quân đoàn 12; các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; các bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh-Tên lửa; các binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nguy cơ tác động đến tăng trưởng kinh tế-xã hội của nhiều địa phương và cả nước trong năm 2025.

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão, mưa lũ và dự kiến trong những ngày tới bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, thực hiện Công điện số 185/CĐ-TTg ngày 2/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Bộ Tư lệnh các quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, hoàn thành trước ngày 5/10/2025.

Tuyệt đối không để học sinh vùng bị bão lũ tàn phá bị thiếu trường, thiếu lớp, không để người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm... tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Matmo, kịp thời thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân biết để tránh trú bão.

Các quân đoàn, binh đoàn, binh chủng sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ-Cứu nạn để Bộ Tổng Tham mưu theo dõi, chỉ đạo./.

Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 và thiên tai Thủ tướng vừa ký Quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.