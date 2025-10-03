Thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc tính đến 6h ngày 3/10/2025

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ do cơn bão số 10, sạt lở, dông lốc gây ra tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng; các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, TP Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng thống kê thiệt hại do cơn bão số 10, sạt lở, dông lốc gây ra.

Tính đến 6h ngày 3/10/2025, các tỉnh có 51 người chết, 14 người mất tích, 164 người bị thương; 349 căn nhà bị sập, đổ; 172.104 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; 88.999 ha lúa và hoa màu, cây trồng khác bị thiệt hại, 17.002 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè, cơ sở sản xuất kinh doanh,… bị thiệt hại rất nặng nề.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng. Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.