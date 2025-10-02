Xã hội

Cập nhật thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc

Tính đến 6 giờ ngày 2/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 căn nhà bị sập, đổ; 154.807 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng...

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tính đến 6 giờ ngày 2/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 căn nhà bị sập, đổ; 154.807 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; 51.269ha lúa và hoa màu, 13.478ha thủy sản bị ngập, thiệt hại.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 11.455 tỷ đồng.

Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bão số 10 #thiệt hại #khắc phục hậu quả
Thiên tai bão lũ

