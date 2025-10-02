Bão số 10 gây thiệt hại khoảng 8.780 tỷ đồng

Theo báo cáo nhanh Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 1/10, bão số 10 kèm mưa lớn, sạt lở, giông lốc đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía Bắc đến miền Trung, làm 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng./.
Tin cùng chuyên mục
Dấu hiệu của sạt lở đất, những điều nên và không nên để phòng, tránh sạt lở
Vết nứt mới trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc; cây cối, hàng rào, các cọc xung quanh mái dốc bị đổ nghiêng; xuất hiện rò rỉ tạo dòng nước chảy trên bề mặt mái dốc là một số dấu hiệu của sạt lở đất.
Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10: Thành quả từ phong trào khuyến học-khuyến tài
Từ ngày thành lập 29/2/1996, Hội Khuyến học Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc khuyến khích, hỗ trợ, liên kết để thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên.
Hà Nội 3 lần liên tiếp dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương
Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi 3 năm liên tiếp dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PII 2025), với 18/52 chỉ số đứng đầu cả nước.
Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2025 của 34 địa phương
Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) phản ánh bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.
PMI tháng 9 năm 2025 đạt 50,4 điểm, đơn hàng mới tăng trở lại
Một trong những điểm sáng của ngành sản xuất Việt Nam tháng 9/2025 là số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại sau khi giảm nhẹ vào tháng 8/2025.
Hướng dẫn khử trùng nước ăn uống mùa mưa lũ bằng Cloramin B, Aquatabs
Việc khử trùng nước ăn, uống mùa mưa lũ bằng Cloramin B, Aquatabs được Bộ Y tế khuyến cáo nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh cho cộng đồng, đặc biệt tại vùng bị ảnh hưởng bão lụt.
Thiệt hại do bão số 10 tính đến 6h ngày 1/10/2025
Tính đến 6h ngày 1/10/2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 29 người chết, 22 người mất tích, 8 người mất liên lạc, 139 người bị thương; 91 căn nhà bị sập, đổ; 144.740 căn nhà bị tốc mái.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định thông tin trên mạng về việc từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật là tin giả, hoàn toàn sai sự thật.
Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ là dịp tôn vinh các sản phẩm, thành tựu của Đổi mới sáng tạo, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối các thành tố trong hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” được tổ chức từ ngày 1-7/10.
Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Vàng Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lần đầu giành huy chương vàng nội dung 1500m tự do tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025, lịch sử bơi lội Việt Nam.
Thiệt hại do bão số 10 tính đến 19h ngày 30/9/2025
Bão số 10 và mưa lớn gây thiệt hại nặng nề với hàng chục người thiệt mạng, nhà cửa, nông nghiệp và hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại Việt Nam.
Đảng bộ Quân đội: Thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của Quân đội trong xây dựng đất nước, thực hiện 2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa để đạt mục tiêu 2025-2030.
Dự kiến đội hình tối ưu của tuyển Việt Nam đấu Nepal: Đức Chiến là "quân bài tẩy"?
Để chuẩn bị cho hai trận gặp tuyển Nepal trong các ngày 9/10 và 14/10, thuộc vòng loại 3 Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố danh sách chính thức 24 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.
Một số lưu ý khi lái xe qua đường ngập nước
Lái xe cần lưu ý đánh giá độ sâu của vùng ngập xem xe mình có khả năng đi vào không; chạy giữa tâm đường, giữ đều ga, không tăng/giảm tốc độ đột ngột, tắt điều hòa; giữ khoảng cách với xe trước…
Cây cầu cao nhất thế giới chính thức đi vào hoạt động
Cây cầu vượt hẻm núi Hoa Giang (Huajiang Grand Canyon) tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 28/9/2025 đã chính thức được thông xe sau 3 năm xây dựng.
Vì sao học sinh, sinh viên dễ dính bẫy "bắt cóc online"?
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh công an “bắt cóc online.” Mặc dù đã được tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn này tuy nhiên vẫn mắc bẫy.
Kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 28
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.
Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba góp phần thắt chặt hơn quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, vốn luôn được hai nước hết sức coi trọng.
Tiểu sử hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba từ ngày 30/9-5/10/2025.
Kết thúc điều tra, xét xử 22 vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu phấn đấu đến hết năm 2025 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý một số vụ việc.
Bốn di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Các di tích được xếp hạng gồm Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; Quần thể Tam Chúc; Di tích lịch sử Chùa Cổ Lễ.
Lịch thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỳ thi TSA được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT
Chi tiết bộ ba linh vật của World Cup 2026
Theo FIFA, bộ ba linh vật này tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, sự đa dạng văn hóa và niềm đam mê bóng đá, đồng thời phản ánh đặc trưng của mỗi quốc gia đăng cai.
Ngành học có nhiều và ít sinh viên theo học nhất
Khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin) dẫn đầu về số lượng sinh viên với hơn 707.600 sinh viên theo học, khối ngành IV (khoa học tự nhiên) ít nhất, chỉ hơn 27.400 sinh viên.
16 đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn nước ngoài
Cập nhật tới ngày 31/8/2025, Việt Nam có 16 cơ sở giáo dục đại học đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài có giấy chứng nhận còn giá trị.
Hơn 64 triệu hành khách qua các cảng hàng không trong 9 tháng năm 2025
Lượng hành khách nội địa và quốc tế đi lại bằng đường hàng không đều tăng trưởng nhanh là tiền đề để kích cầu ngành du lịch và dịch vụ trong thời gian tới.
450 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII
Với phương châm đại hội: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Kiên định-Đột phá-Phát triển," Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ chiều 29/9 đến sáng 2/10.
Cảnh báo fanpage giả danh Bộ Tài chính để chiếm đoạt tiền
Bộ Tài chính khẳng định trang Facebook “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) là giả mạo Bộ Tài chính.
Thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ
Tính đến 8 giờ ngày 29/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 2 người chết, 4 người mất tích, 245 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.387,6ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, 52ha thủy sản bị thiệt hại.