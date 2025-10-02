Bão số 10 gây thiệt hại khoảng 8.780 tỷ đồng

Tính đến 8 giờ ngày 29/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 2 người chết, 4 người mất tích, 245 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.387,6ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, 52ha thủy sản bị thiệt hại.