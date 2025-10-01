Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản

Theo báo cáo nhanh Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 1/10, bão số 10 kèm mưa lớn, sạt lở, giông lốc đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía bắc đến miền trung, làm 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng./.
Ảnh hưởng bão số 10: Hà Nội chủ động ứng phó và khắc phục sạt lở
Trước, trong và sau bão số 10, lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, ưu tiên di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tuyệt đối không để xảy ra thương vong.