Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (1/10), gần 100% học sinh thành phố Hà Nội dừng đến trường. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường vẫn ngập nước, không ít học sinh đêm muộn 30/9 hoặc sáng sớm hôm nay mới được đón về nhà, nên quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 1/10 được coi là phương án phù hợp.