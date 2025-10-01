Xã hội

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản

Tính đến 17h ngày 1/10, bão số 10 đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía bắc đến miền trung, làm 194 người thương vong, mất tích, gây thiệt hại khoảng 8.780 tỷ đồng.

3-5254.jpg

Theo báo cáo nhanh Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 1/10, bão số 10 kèm mưa lớn, sạt lở, giông lốc đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía bắc đến miền trung, làm 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão số 10 #thiệt hại #nặng nề #người #tài sản TP. Hà Nội
Thiệt hại do bão số 10 tính đến 6h ngày 1/10/2025

Tính đến 6h ngày 1/10/2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 29 người chết, 22 người mất tích, 8 người mất liên lạc, 139 người bị thương; 91 căn nhà bị sập, đổ; 144.740 căn nhà bị tốc mái.

Trường học Hà Nội khẩn trương dọn dẹp sau mưa ngập, sẵn sàng đón học sinh trở lại

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (1/10), gần 100% học sinh thành phố Hà Nội dừng đến trường. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường vẫn ngập nước, không ít học sinh đêm muộn 30/9 hoặc sáng sớm hôm nay mới được đón về nhà, nên quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 1/10 được coi là phương án phù hợp.

Hà Nội báo động lũ trên nhiều sông

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh báo động lũ trên các sông Cầu, Nhuệ, Bùi, Cà Lồ; báo động lũ cấp 3 trên sông Bùi tại xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.