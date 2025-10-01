Bão số 10 khiến 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại 8.780 tỷ đồng

Bão số 10 và hoàn lưu bão đã làm 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 18 giờ ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 34 người chết (Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng); 20 người mất tích (Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Trị).

Bão số 10 và mưa lũ, dông lốc cũng khiến 140 người bị thương (Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế).

Bão và mưa lũ, dông lốc khiến 153 nhà sập, đổ; 154.565 nhà hư hỏng, tốc mái.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, bão và mưa lũ đã làm 48.714ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.334ha thủy sản bị thiệt hại; 383.091 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Bão và hoàn lưu bão đã gây ra 25 sự cố đê điều, cụ thể: Bắc Ninh (1 sự cố), Hà Nội (1 sự cố), Ninh Bình (1 sự cố), Thanh Hóa (12 sự cố), Nghệ An (4 sự cố), Hà Tĩnh (4 sự cố) và Quảng Trị (2 sự cố); 1.130 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 3.035 điểm trên các tuyến đường tại Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; sạt lở 20.022m kè, bờ sông, bờ biển (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế); 8.294 cột điện bị gãy, đổ (tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện, đã khôi phục điện cho 1.937.091 khách hàng, hiện còn 774.559 khách hàng vẫn bị mất điện (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Ngoài ra, viễn thông mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện; mạng công cộng có 1.103/8.879 trạm BTS mất liên lạc; thông tin liên lạc đáp ứng công tác của chính quyền địa phương cấp xã nhưng chất lượng không tốt như ngày thường; 63.608 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị).

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 8.780 tỷ đồng (Lào Cai 75 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).

Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.

