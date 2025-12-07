Sri Lanka: Gần 10% dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất do bão Ditwah

Ngày 7/12, Chính phủ Sri Lanka đã ban bố cảnh báo lở đất mới khi mưa lớn tiếp tục trút xuống các khu vực đã bị tàn phá do bão mạnh vừa qua, khiến số người thiệt mạng tăng lên 627 người.

Hơn 2 triệu người - gần 10% dân số của Sri Lanka - đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất do bão Ditwah gây ra tuần trước. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ quốc gia Nam Á này trong thế kỷ qua.

Trung tâm Quản lý Thảm họa Sri Lanka (DMC) cho biết các cơn bão gió mùa đang làm tăng lượng mưa và khiến các sườn đồi trở nên mất ổn định, bao gồm cả các khu vực miền núi ở miền Trung tâm và vùng trung du Tây Bắc.

Trực thăng và máy bay đã được triển khai trong ngày 7/12 để tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho các cộng đồng bị cô lập do lở đất ở miền Trung nước này.

Chính phủ Sri Lanka thông báo 627 người đã thiệt mạng, trong đó có 471 người ở khu vực miền Trung - trong khi 190 người vẫn mất tích.

Số người trong các cơ sở lánh nạn do nhà nước quản lý đã giảm xuống còn 90.000 người, từ mức đỉnh điểm 225.000 người, trong bối cảnh nước lũ đang rút dần. Hơn 80.000 ngôi nhà đã bị hư hại, trong đó gần 5.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Kelaniya, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, hôm 5/12, Chính phủ Sri Lanka đã công bố một gói ngân sách lớn để tái thiết nhà cửa và hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thảm họa thiên nhiên. Một quan chức cấp cao nước này cho biết kinh phí phục hồi và tái thiết có thể lên tới 7 tỷ USD.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang xem xét yêu cầu của Sri Lanka về khoản cứu trợ bổ sung 200 triệu USD giúp tái thiết, bên cạnh khoản 347 triệu USD sẽ đến hạn vào cuối tháng này, thuộc khoản vay cứu trợ 2,9 tỷ USD trong 4 năm được thỏa thuận năm 2023.

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết nền kinh tế Sri Lanka đã phục hồi đáng kể, nhưng chưa đủ mạnh để chống chọi với cú sốc mới nhất từ thiên tai./.

