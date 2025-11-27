Sri Lanka oằn mình trước mưa lũ và lở đất, 31 người thiệt mạng

Sri Lanka đang trải qua một trong những thảm họa thời tiết nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Theo Trung tâm Quản lý Thảm họa (DMC) nước này, mưa lớn và lở đất trong những ngày qua đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, 14 người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán. Thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến 17 địa phương, tác động tới 1.158 hộ gia đình với 4.008 người.

Chính quyền sở tại cảnh báo mưa kéo dài có thể gây lở đất, lũ lụt và tắc nghẽn giao thông, đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực miền núi.

Trong bối cảnh này, Bộ Khảo thí Sri Lanka đã hoãn kỳ thi tuyển sinh đại học dự kiến từ 27-30/11.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác với nguy cơ lũ quét và lở đất trên diện rộng./.

