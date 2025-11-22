Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại huyện Hat Yai, thuộc tỉnh biên giới Songkhla ở miền Nam Thái Lan.

Nhà chức trách địa phương cho biết tình hình lũ lụt trong khu vực trung tâm Hat Yai đã lên đến mức báo động vào ngày 21/11, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lượng mưa tích lũy trong 3 ngày qua đã lên tới 595mm, với mưa lớn liên tục xảy ra ở lưu vực sông U-tapao, ảnh hưởng đến các lưu vực và kênh rạch nhỏ khác. Một số khu vực đã quá tải, gây ra tình trạng lũ lụt nhanh chóng tràn vào các cộng đồng.

Nhà chức trách Hat Yai đã cảnh báo người dân tại 103 cộng đồng di chuyển đồ đạc và chuẩn bị cho khả năng sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng.

Do lũ lụt, Hội thảo lần thứ 43 của Phòng Thương mại quốc gia, được tổ chức tại Hat Yai, đã phải kết thúc chỉ một ngày sau khi khai mạc.

Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Poj Aramwattananont cho biết ban tổ chức địa phương đang nỗ lực để hỗ trợ người tham dự trở về nhà do khách sạn bị ngập lụt và các tuyến đường bị chặn.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cũng cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và lở đất tại các tỉnh miền Nam Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Trang và Satun.

Cùng ngày 22/11, Công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) đã thông báo tạm dừng 10 tuyến tàu hỏa phía Nam sau khi lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực Hat Yai và Songkhla khiến mực nước dâng cao hơn đường ray.

Việc tạm dừng sẽ duy trì cho đến khi tình hình được cải thiện. Tất cả hành khách bị ảnh hưởng đều được hoàn tiền vé đầy đủ.

Công ty Vận tải (BKS) thuộc Bộ Giao thông Thái Lan cũng ban hành thông báo khẩn cấp tạm dừng 5 tuyến xe buýt phía Nam sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại huyện Hat Yai khiến các tuyến đường vào khu vực này không thể đi lại được.

Hành khách được đề nghị kiểm tra các tuyến đường bị ảnh hưởng và có thể yêu cầu hoàn tiền vé ngay lập tức.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý các sân bay Thái Lan (AOT) xác nhận tình hình lũ lụt tại Hat Yai và các huyện lân cận không ảnh hưởng tới hoạt động của Sân bay quốc tế Hat Yai và hành khách có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ hàng không như thường lệ./.

