68 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung-Tây Nguyên

Theo thông tin nhanh từ trực ban các địa phương, tính đến sáng 22/11/2025, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã làm 68 người chết và mất tích; 946 nhà bị hư hỏng; 235.733 nhà bị ngập; 79.908 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 3.244.312 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 8.980 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.000 tỷ đồng)./.

