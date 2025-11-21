Multimedia

Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Ngày 21/11/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra (Thông báo số 99-TB/TW).

Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị yêu cầu: Tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ Nhân dân với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hoá thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương

