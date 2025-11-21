Các địa phương đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Do thiệt hại nghiêm trọng bởi mưa lũ, sạt lở, các địa phương chịu ảnh hưởng đang đề xuất với Trung ương để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.



Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia; 3.000kg, hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 chiếc áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị Trung ương hỗ trợ 600 tỷ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; đề nghị lực lượng Công binh Quân khu 7 phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng như Đèo Preen, đèo Mimosa.

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị Trung ương hỗ trợ 1 xuồng DT3, 2 máy phát điện, 6.000 phao tròn, 3.000 áo phao, 50 bè nhẹ.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 17 giờ 30 ngày 20/11, mưa lũ làm 2.066ha cây trồng lâu năm, hàng năm; 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại, tăng 3.016ha so với sáng 20/11, trong đó tỉnh Khánh Hòa là địa phương thiệt hại nhiều nhất với 10.600ha; 88 ha thủy sản thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Cùng với đó, mưa lũ, sạt lở làm 50 người chết, mất tích, tăng tăng 29 người so với sáng 20/11, trong đó 41 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 16 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 4 người); 9 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 4 người, Khánh Hòa 1 người, Lâm Đồng 1 người); 167 nhà bị hư hỏng, tăng 76 nhà so với sáng 20/11; có 52.056 nhà ngập, tăng 8.774 nhà so với sáng 20/11. Hiện các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã di dời, sơ tán 18.837 hộ/61.793 người đến nơi an toàn.

Đối với lĩnh vực giao thông hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông, giảm 17 vị trí so với sáng 20/11, trong đó Quốc lộ 1 có 2 vị trí; 14 vị trí ở đường Trường Sơn Đông; 1 vị trí Quốc lộ 14; có 3 vị trí ở Quốc lộ 14E; 1 vị trí Quốc lộ 14H; 7 vị trí Quốc lộ 40B; có 2 vị trí Quốc lộ 20 (trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gẫy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp); và 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.Do ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngành đường sắt đã tiếp tục dừng 6 chuyến khách gồm: SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5. Cảng Hàng không Tuy Hoà dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11.

Để chỉ đạo công tác chỉ ứng phó với lũ đặc biệt lớn ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 Công điện chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ.

Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên liên hệ với lãnh đạo các địa phương để nắm tình hình, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp tục trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa (tham gia Đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và tổ chức họp với 4 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng để triển khai công tác ứng phó.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành 4 Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền Trung và công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh huy động 41.767 lượt cán bộ chiến sỹ và 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo điều động 18.066 lượt người và 441 lượt phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; điều động 4 máy bay trực thăng sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ..../.

Cộng hòa Séc hỗ trợ 3,5 tỷ đồng giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tiếp nhận khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 3.000.000 CZK (tương đương 3,5 tỷ đồng) từ Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Séc thông qua Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu.