Cộng hòa Séc hỗ trợ 3,5 tỷ đồng giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu đã đến thăm và trao tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 3.000.000 CZK (tương đương 3,5 tỷ đồng) cho Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025 tại Hội An (Đà Nẵng) và thành phố Huế.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo tiếp nhận phần hỗ trợ nhân đạo từ Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Séc thông qua Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu.

Theo Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo, trong thời gian gần đây, bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung Việt Nam. Trung ương Hội đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp, điều động các đội ứng phó thảm họa, triển khai cứu trợ nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời cho đồng bào miền Trung mà còn là biểu tượng sâu sắc của sự đoàn kết, tình hữu nghị và tinh thần nhân đạo quốc tế giữa nhân dân hai nước.

Hội cam kết phân bổ nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và kịp thời, góp phần giúp người dân vùng lũ phục hồi sinh kế.

Hội Chữ thập Đỏ đặc biệt mong muốn Thượng viện Cộng hòa Séc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập Đỏ Séc tăng cường hợp tác, tiến tới thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai Hội.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên: tổ chức các đoàn thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm; chia sẻ mô hình hiệu quả về ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe, hiến máu và phát triển tình nguyện viên; phối hợp triển khai các chương trình nhân đạo song phương và hỗ trợ lẫn nhau trong các sáng kiến chung của Phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tin rằng, sự hợp tác bền chặt giữa hai Hội sẽ đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Cộng hòa Séc.

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo, vì hòa bình, hữu nghị và sự phát triển bền vững.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc cho rằng, nền tảng quan trọng nhất của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia chính là tinh thần tương trợ và sẻ chia. Việt Nam là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, bão lũ và những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Khoản viện trợ này chưa phải nguồn lực quá lớn, nhưng ý nghĩa không chỉ ở giá trị vật chất mà ở tinh thần đoàn kết, ở cam kết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Khoản hỗ trợ này không chỉ thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, mà còn là thông điệp truyền cảm hứng đối với cộng đồng quốc tế: Khi chúng ta hợp tác, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ, nhân viên của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam vì sự tận tâm và những đóng góp không mệt mỏi; mong rằng tinh thần giúp đỡ lẫn nhau sẽ lan tỏa rộng rãi hơn, để mọi người trên thế giới sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ khi nhân loại cần đến sự đoàn kết, cùng nhau gìn giữ một thế giới an toàn hơn, nhân văn hơn./.

