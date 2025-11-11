Người Việt tại Australia chung tay sẻ chia với đồng bào lũ lụt trong nước

Chiến dịch quyên góp “Nhân đôi yêu thương - 2025” do Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) phối hợp cùng Quỹ Tác động Xã hội Australia (ASIF Foundation) đã khép lại với tổng số tiền 74.065,68 AUD (khoảng gần 49.000 USD, tương đương 1,25 tỷ đồng Việt Nam) để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ tại Việt Nam.

Chiến dịch được phát động sau khi Việt Nam hứng chịu liên tiếp hai siêu bão Bualoi (bão số 10) và Matmo (bão số 11) vào cuối tháng 9 vừa qua, gây mưa lớn, lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng và nhiều thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Dưới sự kết nối của VASEA, ASIF, cùng sự hỗ trợ của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Australia, chiến dịch nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng người Việt, các hội đoàn, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Xuất phát từ tình yêu dành cho quê hương, VASEA và ASIF đã lấy hình ảnh “Từ trái tim đến trái tim” làm biểu tượng của chiến dịch. Cứ mỗi 1 AUD quyên góp được từ cộng đồng, ASIF Foundation lại góp đối ứng thêm 1-1 với tinh thần “nhân đôi yêu thương” để lan tỏa sức mạnh của sự tử tế trong cộng đồng người Việt tại Australia và bạn bè quốc tế. Tất cả các đóng góp hơn 2 AUD đều được sở thuế Australia công nhận và được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại nước sở tại.

Ngày 11/11, dưới sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng, Giáo sư Nghiêm Đức Long - Chủ tịch VASEA, đã thay mặt chiến dịch trao tượng trưng số tiền trên đến đồng bào trong nước đang phải khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Tham dự buổi lễ có ông Andrew Goledzinowski - nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam (nhiệm kỳ 2022-2024), cố vấn cao cấp của VASEA; bà Nguyễn Nhuệ Hà, đại diện Ban điều hành ASIF Foundation; đại diện các hội đoàn, tập thể đã tham gia chiến dịch quyên góp, hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales và đông đảo cộng đồng người Việt tại Sydney.

Toàn bộ số tiền quyên góp được ASIF và VASEA chuyển giao đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Australia và được báo cáo công khai đến Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao Việt Nam).

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi tổng kết chiến dịch quyên góp. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Tại lễ trao tượng trưng số tiền, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh chiến dịch đã lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân cũng như những đại diện tiêu biểu của cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng, trong những thời khắc khó khăn, chính tinh thần “lá lành đùm lá rách," “thương người như thể thương thân” của người Việt lại được khơi dậy và tỏa sáng, trở thành sức mạnh gắn kết cộng đồng và là niềm tự hào chung của dân tộc.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney, đại diện ASIF Foundation - bà Nguyễn Nhuệ Hà, cho biết trong những thời khắc khó khăn nhất, ASIF Foundation cảm nhận rõ sức mạnh của tình yêu thương từ cộng đồng người Việt tại Australia và bạn bè quốc tế.

Bà khẳng định sự thành công của chiến dịch đã minh chứng cho những tấm lòng nối dài qua mọi biên giới, góp phần giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống. Chỉ trong một thời gian ngắn, chiến dịch đã quyên góp được 74.065,68 AUD. Đây là kết quả hết sức đáng trân trọng, thể hiện tình cảm gắn bó và sự sẻ chia sâu sắc của cộng đồng đối với đồng bào trong nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney, đại diện ASIF Foundation - bà Nguyễn Nhuệ Hà, gửi lời tri ân sâu sắc đến các đối tác, hội đoàn và nhà hảo tâm đã đồng hành trong suốt chiến dịch. Sự thành công của chiến dịch là minh chứng cho những tấm lòng nối dài qua mọi biên giới.

Trong khi đó, thay mặt VASEA, Giáo sư Nghiêm Đức Long, gửi lời tri ân chân thành đến cộng đồng người Việt tại Australia, đồng thời cảm ơn Chính phủ Australia, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), cùng các cơ quan đại diện ngoại giao của Australia tại Việt Nam - đặc biệt là nguyên Đại sứ Andrew Goledzinowski đã luôn đồng hành và ủng hộ VASEA kể từ khi tổ chức này thành lập vào tháng 8/2023.

Ông khẳng định VASEA sẽ quyết tâm hơn trong việc hoàn thiện các dự án vì cộng đồng đang triển khai, ví dụ như dự án VietNEST, đồng thời phát triển những sáng kiến mới, đặc biệt là các hoạt động thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, giảm phát thải và tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu giữa Australia và Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN sau buổi lễ, nguyên Đại sứ Andrew Goledzinowski bày tỏ xúc động khi chứng kiến cộng đồng người Việt tại Australia chung tay giúp đồng bào trong nước. Ông khẳng định mối quan hệ đối tác giữa Australia và Việt Nam phát triển tốt đẹp, nhấn mạnh rằng Australia luôn hỗ trợ Việt Nam khi xảy ra thiên tai, thể hiện tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia. Ông tin rằng, thông qua khoa học, công nghệ và hợp tác sâu rộng, Australia và Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao khả năng chống chịu trước những thách thức tương lai.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên - hiện làm việc tại Khoa Kế toán, Kinh tế và Tài chính, Đại học tổng hợp Curtin (Australia), Phó Chủ tịch VASEA, Phó Trưởng ban Ủy ban Bình đẳng giới, Hiệp hội Liên hợp quốc Tây Australia (UNAAWA), chia sẻ điều khiến chị vô cùng phấn khởi là cộng đồng người Việt tại thành phố Perth - nơi chị đang sinh sống, đã hưởng ứng chiến dịch quyên góp rất nhiệt tình. Chính tinh thần “lá lành đùm lá rách” và san sẻ yêu thương của người Việt là nguồn động lực lớn nhất khiến chị thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên (trái), Đại học tổng hợp Curtin và chị Hồng Jackson, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam bang Tây Australia, tại buổi quyên góp ở thành phố Perth nhằm ủng hộ đồng bào vùng bão lũ trong nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phần mình, chị Hồng Jackson, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tây Australia, khẳng định mỗi người Việt dù ở bất cứ đâu đều mang trong tim tình yêu quê hương. Khi biết đồng bào đang gặp khó khăn, cộng đồng người Việt tại bang Tây Australia chỉ mong có thể góp một phần nhỏ bé để san sẻ mất mát và gửi đi thông điệp của tình người Việt Nam.

Sự kiện gây quỹ không chỉ mang lại nguồn hỗ trợ vật chất mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, lòng nhân ái và vai trò tiên phong của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia. Từ những việc làm thiết thực, những người con đất Việt xa quê đang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của những con người Việt Nam nhân hậu, kiên cường và luôn hướng về quê hương, đất nước dấu yêu./.

Kiều bào tại Đức ủng hộ đồng bào bão lũ trong nước hơn 3,7 tỷ đồng Cộng đồng người Việt trên toàn nước Đức đã cùng nhau chung tay, hướng về quê hương, quyên góp ủng hộ đồng bào tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề sau hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua.