Hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức quyên góp ủng hộ người dân vùng bão lũ

11h45, điện thoại reo, đầu bên kia, giọng chị Dương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội từ thiện Senvang Berlin, vội vã: “Em ơi, chiều nay hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa liên bang Đức, Hội từ thiện Senvang tổ chức quyên góp ủng hộ bà con bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10 và 11 trong nước. Em đi cùng đoàn chị nhé.”

Chị Ngọc chia sẻ chị mất ngủ cả đêm khi nhìn hình ảnh những người già, trẻ em vật lộn trong bão lũ, nhà cửa, ruộng vườn mất hết, thậm chí có gia đình mất cả người, cả tài sản. Chị nói: “Nhiều gia đình, bạn trẻ ở xa thành phố, mải làm ăn, hoặc bận rộn mà không biết lời kêu gọi của hội, mình đến lúc này là cần thiết.”

Nhận được điện thoại của chị, dù vẫn đang bộn bề công việc, song tôi vẫn gập máy lại, xách balo lên đi cùng đoàn chị Ngọc.

Điểm đến đầu tiên là chùa Phổ Đà - nơi Thượng tọa Thích Pháp Nhẫn ra tận cửa để đón chúng tôi. Sau lời chào, cái chắp tay thành tâm của chúng tôi, Thượng tọa nói: “Không có kế hoạch rầm rộ, không khẩu hiệu lớn lao, thầy chỉ có một mong muốn duy nhất: Gom góp những tấm lòng nhỏ bé của các Phật tử, để gửi chút ấm áp về quê hương.”

Số tiền kêu gọi chỉ trong vỏn vẹn vài giờ lên tới 2.000 euro (2.314 USD) khiến chúng tôi lặng người! Giữa cuộc sống bận rộn, cơm áo gạo tiền, nhưng tấm lòng của những người con xa xứ vẫn luôn hướng về quê hương.

Rời nhà chùa, chúng tôi lại đến một số điểm khác. Người là chủ, người làm công, mỗi nơi dừng chân, đều có những câu chuyện ấm lòng sẻ chia, cùng tinh thần “tương thân, tương ái” không thể nào quên.

Anh Thuận, chủ một gara ôtô rộng hàng nghìn mét vuông, với hàng chục chiếc xe được bảo dưỡng cùng một lúc, nhưng người đàn ông tầm thước, trông có phần giản dị hơn những gì chúng tôi được giới thiệu trước khi gặp.

Anh nhỏ nhẹ, thậm chí ngượng nghịu khi đề nghị chụp ảnh trao số tiền 1.000 euro ủng hộ. Không vòng vo cũng chẳng cầu kỳ, giọng anh Thuận chùng xuống: “Quê em ở miền Trung, mỗi lần có tin lũ là mất ngủ. Các anh chị cho em gửi chút tấm lòng, coi như gửi về cho người thân, cho quê mình.”

Càng ngạc nhiên hơn, đoàn vừa ra đến cổng, một khách hàng của gara ôtô, mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, cũng bày tỏ mong muốn được ủng hộ một chút tấm lòng khi tình cờ nghe câu chuyện về chiến dịch cứu trợ người dân ở quê hương của chúng tôi.

Tại một số nhà hàng, tiệm nail chúng tôi có mặt, ngoài số tiền do chính chủ nhân ủng hộ, tổ nhân viên làm bếp, chạy bàn, phục vụ... cũng bày tỏ mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé gửi về quê hương. Mừng nhất trong số này có cả các bạn là thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tại Đức.

Dù sinh ra và lớn lên trên quê hương thứ hai, nhưng hai chữ “quê hương” vẫn đậm sâu trong từng trái tim, khối óc.

Câu nói: “Chúng cháu mỗi đứa muốn góp 10-20 euro cho các cô chú gửi về trong nước,” làm đoàn công tác hết sức xúc động. Chưa bao giờ tinh thần "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều" lại đúng như lúc này. Và cũng đúng như tinh thần mà chị Chủ tịch Hội từ thiện Senvang chia sẻ: “Một đồng lúc này cũng quý.”

Hội người Việt tại CHLB Đức quyên góp ủng hộ người dân vùng bão lũ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cứ thế, từ những cuộc gặp gỡ giản dị ấy, những đồng tiền nhỏ bé, những lời động viên, những ánh mắt chan chứa yêu thương dần được gom lại. Còn rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng thiện nguyện, họ là những người không giàu có, không dư dả, nhưng ai cũng góp phần bằng tình người, bằng tấm lòng Việt Nam.

Chỉ sau vài giờ vận động, số tiền quyên góp được gần 6.500 euro, không phải là quá lớn. Nhưng đối với chúng tôi, đó là tài sản quý giá nhất, kết tinh của bao tình cảm, của sự sẻ chia vô giá. Mỗi đồng tiền đều mang theo hơi ấm, mang theo niềm tin rằng quê hương sẽ lại hồi sinh sau dông bão.

Trong lời chia sẻ với chúng tôi, Thượng tọa Thích Pháp Nhẫn, anh Thuận và nhiều người nữa muốn gửi đến đồng bào vùng lũ ở quê nhà một lời nhắn chân tình từ cộng đồng rằng: “Những người dân ở quê hương không bao giờ đơn độc. Bên cạnh chính quyền và những người đang trực tiếp cứu trợ tại chỗ, còn có chúng tôi - những người con xa quê - luôn hướng về Tổ quốc bằng cả trái tim.”

Dù cách xa hàng nghìn cây số, nhưng tình yêu thương không có khoảng cách. Chúng ta cùng chung dòng máu, cùng chung nỗi đau và cùng chung niềm hy vọng rằng ngày mai quê hương sẽ bình yên trở lại.

Trưởng ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Phạm Huy Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Quang Anh và Chủ tịch Hội từ thiện Senvang Berlin Dương Thị Bích Ngọc, cùng đoàn đoàn công tác chúng tôi xin tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái của bà con cộng đồng người Việt tại Đức - từ những chủ quán ăn, chủ gara, tiệm nail, cho đến những người bạn không quen biết sẵn lòng sẻ chia. Chính các anh chị đã làm nên điều kỳ diệu: kết nối yêu thương, gửi hơi ấm từ phương xa về với đất mẹ.

Chúng tôi tin rằng người dân vùng lũ sẽ luôn ấm áp bởi quanh họ luôn có tình người và nơi đây, ở nước Đức xa xôi này luôn có chúng tôi, những người con máu đỏ da vàng, đang cùng đồng hành và hướng về quê hương yêu dấu./.

