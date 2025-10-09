Cộng đồng người Việt tại Mỹ tương thân tương ái hướng về đồng bào vùng bão lũ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 8/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và lũ lụt thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã thông báo về những mất mát đau thương mà đồng bào trong nước phải hứng chịu bởi đợt bão lũ, đồng thời kêu gọi tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Mỹ phát huy tinh thần tương thân tương ái quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng hướng về quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và tái thiết nhà cửa.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đã tích cực hưởng ứng, quyên góp ủng hộ với mức ủng hộ tối thiểu tương đương một ngày lương.

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để sớm chuyển đến các nạn nhân vùng bão lũ, góp phần hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai./.

