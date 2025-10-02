Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phát động ủng hộ thiệt hại do cơn bão số 10

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 2/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn cộng đồng đã tổ chức Lễ phát động quyên góp hỗ trợ người dân trong nước bị thiệt hại do cơn bão số 10.



Tham dự sự kiện có toàn thể cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Ban Công tác cộng đồng, Ban Thường vụ Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản cùng đại diện nhiều hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản.



Lễ phát động được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhằm tạo điều kiện để đông đảo kiều bào cùng chung tay hướng về quê hương.

Khai mạc lễ phát động, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Hồng Sơn cho biết trước tình hình cơn bão số 10 gây ra nhiều thiệt hại lớn với người dân trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã quyết định phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhiều hội đoàn tổ chức quyên góp hỗ trợ.



Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản kêu gọi cộng đồng cùng chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Phó Chủ tịch Liên hiệp hội, ông Phạm Đình Thương báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó nhấn mạnh cơn bão số 10 đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy, nhiều gia đình mất người thân, nhiều người mất đi tài sản và sinh kế, cuộc sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn.



Phát biểu tại lễ phát động, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định lễ phát động nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn và kêu gọi sự đóng góp của toàn thể cả cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ủng hộ đồng bào trong nước.

Đại sứ đề nghị các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản lan tỏa các giá trị cao đẹp đến mỗi người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời và nhấn mạnh sự ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do cơn bão số 10 sẽ có giá trị lớn về tinh thần và thời điểm. Đại sứ bày tỏ mong muốn cả cộng đồng hưởng ứng, cùng gửi về quê hương những tấm lòng.



Quang cảnh lễ phát động tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản cho biết sau khi tập hợp đầy đủ đóng góp từ tất cả các hội đoàn, doanh nghiệp, cá nhân trên khắp các địa phương của Nhật Bản sẽ khẩn trương gửi về trong nước, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào đang phải chịu những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra.



Lễ phát động đã khẳng định tình cảm gắn bó, trách nhiệm của người Việt Nam ở Nhật Bản đối với đồng bào trong nước, chung tay giúp người dân vùng bão sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

