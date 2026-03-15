Ngày bầu cử - khẳng định sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển quốc gia

Từ Đức, cộng đồng người Việt tiếp tục hướng về Tổ quốc với sự quan tâm sâu sắc đối với Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây không chỉ là sự kiện chính trị mang tính định kỳ, mà còn là phép thử quan trọng đối với năng lực thể chế, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và bản lĩnh phát triển của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Berlin, ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt tại Đức, cho biết mỗi kỳ bầu cử là dịp để nhân dân trực tiếp khẳng định quyền làm chủ, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về một đội ngũ đại biểu đủ tâm-đủ tầm-đủ bản lĩnh để dẫn dắt tiến trình phát triển quốc gia. Trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội không chỉ là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý mà còn phải đóng vai trò kiến tạo chiến lược phát triển dài hạn, bảo đảm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thực tiễn hội nhập của cộng đồng người Việt tại Đức cho thấy rõ tiềm năng to lớn của nguồn lực kiều bào. Sau nhiều thập kỷ sinh sống và làm việc tại một trong những trung tâm kinh tế-công nghệ hàng đầu châu Âu, thế hệ trí thức, doanh nhân và thanh niên gốc Việt đã tích lũy kinh nghiệm quản trị hiện đại, năng lực sáng tạo và tư duy hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc phát huy nguồn lực này không chỉ là yêu cầu thực tiễn mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong thời đại kinh tế tri thức và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, sự lựa chọn những đại biểu có tư duy cải cách, tầm nhìn phát triển và tinh thần phụng sự nhân dân trở thành điều kiện tiên quyết để đất nước bứt phá.

Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, khuyến khích đổi mới sáng tạo và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp và lực lượng trí thức. Đây chính là nền tảng để Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phát triển bền vững, tự chủ và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Từ góc nhìn kiều bào, việc tăng cường kết nối hiệu quả giữa trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia.

Những cơ chế linh hoạt, chính sách đồng bộ và môi trường hợp tác minh bạch sẽ tạo điều kiện để nguồn lực trí tuệ và tài chính của kiều bào được chuyển hóa thành động lực phát triển cụ thể. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là biểu hiện sinh động của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Hướng về ngày hội bầu cử, ông Phạm Khánh Nam bày tỏ niềm tin vào một tiến trình dân chủ, minh bạch và đúng pháp luật, nơi ý chí của nhân dân được thể hiện đầy đủ và được chuyển hóa thành quyết sách phát triển quốc gia.

Sự lựa chọn đúng đắn những đại diện xứng đáng không chỉ góp phần củng cố niềm tin xã hội mà còn tạo nền tảng chính trị, thể chế vững chắc để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập trong giai đoạn mới./.

