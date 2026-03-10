Kiều bào gửi trọn niềm tin ở các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Niềm tin ấy cũng chính là sự gắn bó sâu sắc của kiều bào với quê hương, thể hiện mong muốn chung tay cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tiến tới tương lai thịnh vượng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào ngày 15/3 tới là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri trong và ngoài nước.

Đây không chỉ là dịp để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ở xa quê hương, cộng đồng kiều bào Việt Nam luôn dõi theo từng bước phát triển của Tổ quốc, gửi gắm nhiều niềm tin yêu và kỳ vọng vào cuộc bầu cử lần này.

Hướng về ngày hội non sông

Tiến sỹ, nhà vật lý học, nhà văn Nguyễn Tường Bách (hiện sinh sống tại Đức) mới đây vừa có buổi giao lưu về cuốn sách “Thiền ở ngay tại đây” (Thái Hà Books ấn hành) ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông vui mừng khi đất nước đang trên đà đổi mới và có những bước phát triển đầy hứa hẹn.

“Tôi nhận thấy sự đổi mới mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, đối ngoại, trong đó, chuyển biến về văn hóa đang có những dấu hiệu hết sức tích cực,” ông Nguyễn Tường Bách nhận định.

Tiến sỹ, nhà văn Nguyễn Tường Bách trong buổi giao lưu về cuốn sách “Thiền ở ngay tại đây” (Thái Hà Books ấn hành) ở Hà Nội ngày 28/2. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hướng đến ngày toàn dân đi bầu cử, Tiến sỹ Nguyễn Tường Bách cho rằng đây là cơ hội để thể chế hóa và hiện thực hóa những Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

“Trong tinh thần mới của đất nước thì các đại biểu cần phải làm tròn nhiệm vụ đại diện cho Nhân dân, thể hiện được nguyện vọng của Nhân dân, bên cạnh đó, cần phải có kiến thức, khả năng về chuyên môn để có thể đóng góp một cách tích cực và hiệu quả vào chương trình đổi mới của đất nước,” ông Bách nói.

Là người có nhiều năm làm việc ở nước ngoài, Tiến sỹ Nguyễn Tường Bách bày tỏ mong muốn cộng đồng kiều bào, đặc biệt là các nhân sỹ-trí thức sẽ có cơ hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Cùng chung cảm xúc đó, ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, đã thu xếp công việc để trở về nước trực tiếp tham gia bỏ phiếu.

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi trở về nước để trực tiếp thực hiện quyền bầu cử kể từ khi ra nước ngoài sinh sống, vì vậy cảm xúc của tôi rất đặc biệt. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền lợi của công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí của nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới,” ông Nguyễn Duy Anh nói.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới và khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, bộ máy hành chính được tinh gọn hơn, việc sớm kiện toàn nhân sự sẽ giúp các cơ quan nhà nước nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực và hiệu quả.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặt kỳ vọng ở các đại biểu dân cử, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng các đại biểu cần hội tụ 3 yếu tố quan trọng. Trước hết là bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược để có thể tham gia xây dựng các chính sách dài hạn phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Thứ hai là tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với nhân dân để lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, qua đó bảo đảm các quyết sách của Quốc hội và chính quyền địa phương xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, các đại biểu cũng cần có tư duy đổi mới và khả năng hội nhập để tiếp cận các xu hướng phát triển mới của thế giới trong quá trình xây dựng chính sách.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Anh còn cho rằng việc kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng có thể góp phần hỗ trợ ngoại giao nghị viện, bởi kiều bào chính là cầu nối tự nhiên giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại. Khi ngoại giao nghị viện được triển khai song song với ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân, sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam sẽ được phát huy hiệu quả hơn, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đặt niềm tin ở các đại biểu dân cử

Cộng đồng kiều bào đều có chung mong muốn rằng những đại biểu được tín nhiệm lựa chọn sẽ thực sự lắng nghe tiếng nói của Nhân Dân, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời đóng góp những quyết sách sáng suốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Thương mại Doanh nghiệp Việt Nam- Trung Quốc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên cho rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội diễn ra ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, đã đạt được những thành tựu nhất định trên mọi lĩnh vực.

Do vậy, đây là sự kiện quan trọng, là bước cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với “bộ tứ chiến lược” là các Nghị quyết đã được Bộ Chính trị ban hành, liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của các ban ngành.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Thương mại Doanh nghiệp Việt Nam- Trung Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan nhận định đại biểu Quốc hội là những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do đó ngoài có những phẩm chất phù hợp với yêu cầu về “tính Đảng,” “tính nhân dân,” thì yêu cầu về năng lực chuyên môn sâu, cũng như tư duy đổi mới là rất cần thiết và quan trọng khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình và hội nhập quốc tế.

“Thời gian qua, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã có sự chọn lọc kỹ lưỡng trong tiêu chuẩn nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đội ngũ những người đại biểu dân cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội đều là những người đại diện xứng đáng, đáp ứng được sự kỳ vọng và mong mỏi của người dân trong nước và ngoài nước,” Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan bày tỏ.

Kiều bào Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Cùng quan điểm đó, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga cho rằng các đại biểu phải là người có tâm, có tầm, có trí tuệ để gánh vác công cuộc phát triển đất nước.

Trở về Việt Nam dự chương trình “Xuân quê hương,” ông ấn tượng với tinh thần đổi mới, năng động và khát vọng phát triển rất mạnh mẽ của đất nước. Việt Nam hôm nay có nhiều thay đổi rõ rệt, từ hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ đến môi trường kinh doanh và đời sống văn hóa-xã hội.

“Điều khiến tôi xúc động nhất là tinh thần cầu thị, ham học hỏi và ý chí vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Các bạn rất tự tin, chủ động kết nối, hội nhập quốc tế, làm chủ công nghệ và sẵn sàng sáng tạo. Điều đó cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trong tiến trình phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Tôi cảm nhận rõ niềm tự hào khi thấy quê hương ngày càng khởi sắc, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao,” ông Trần Phú Thuận nói./.

