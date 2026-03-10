Bầu cử Quốc hội và HĐND: Diễn tập, rút kinh nghiệm công tác bầu cử

Ngày 10/3, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập lễ khai mạc và quy trình bỏ phiếu trong ngày bầu cử nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 15/3).

Buổi diễn tập diễn ra tại Tổ bầu cử số 6, khu phố Cao Thắng 6, phường Hà Lầm.

Tại buổi diễn tập, các thành viên trong Tổ bầu cử đã thực hành đầy đủ các nội dung theo đúng quy định trong ngày bầu cử như: Nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong các hòm phiếu; quy trình cử tri thực hiện bầu cử theo quy định, niêm phong phiếu bầu, lập biên bản kiểm phiếu.

Ông Phạm Duy Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Hà Lầm chia sẻ: “Trong ngày hôm nay chúng tôi đã tổ chức diễn tập về công tác bầu cử cho 22 tổ bầu cử của các khu phố. Cuộc diễn tập đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy trình và quy định. Tuy nhiên còn một số sai sót nhỏ chúng tôi tổ chức rút kinh nghiệm, trao đổi và điều chỉnh ngay. Từ nay đến ngày bầu cử không còn xa do đó mỗi thành viên tổ bầu cử cần sát sao, tiếp tục kiểm tra, điều chỉnh và chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày diễn ra bầu cử chính thức. Tất cả các bước, các quy trình theo luật bầu cử phải thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, không được phép sai sót; việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, bảo đảm cho ngày bầu cử; việc báo cáo số liệu, tổng hợp để công bố kết quả bầu cử phải được tổ chức chặt chẽ và chuẩn xác."

Ngay sau cuộc diễn tập, Ủy ban Bầu cử phường Hà Lầm đã tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm tại chỗ với 22 tổ bầu cử phụ trách các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường.

Qua diễn tập cho thấy, Tổ bầu cử số 6, khu phố Cao Thắng 6 đã thực hiện đầy đủ các bước theo đúng trình tự, quy định của pháp luật về bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Ủy ban bầu cử phường Hà Lầm diễn tập việc phát phiếu bầu. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Bên cạnh các nội dung cơ bản, buổi diễn tập còn lồng ghép xử lý một số tình huống giả định có thể phát sinh trong ngày bầu cử, qua đó nhằm rèn luyện kỹ năng xử lý linh hoạt, đúng quy định pháp luật của các Tổ bầu cử, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Ông Nguyễn Hữu Tuân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 6, Tổ trưởng tổ bầu cử số 6, phường Hà Lầm cho biết: “Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, đại biểu ứng cử, hòm phiếu... đã được tổ chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho ngày bầu cử. Thông qua cuộc diễn tập lần này chúng tôi rút ra được kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử chính thức 15/3 để tránh sai sót. Sau diễn tập, tổ bầu cử tiếp tục trao đổi, điều chỉnh những bất cập, những khó khăn vướng mắc. Chúng tôi cũng khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ cử tri trước ngày bầu cử, bổ sung văn phòng phẩm hoặc cơ sở vật chất để cử tri đến bỏ phiếu được thoải mái, tiết kiệm thời gian, phấn khởi và an toàn.”

Bà Đào Thị Châm, Tổ 59, khu Cao Thắng 6, phường Hà Lầm cho biết: “Hôm nay tôi được tham gia cuộc diễn tập bầu cử. Tôi rất vui và thấy như được đi bầu cử thật vào ngày chính. Tôi được hướng dẫn chi tiết, chu đáo các quy trình bầu cử và không gặp khó khăn gì. Vào ngày bầu cử chính thức 15/3, tôi sẽ đến thật sớm để bầu cử lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, đủ đức đủ tài đưa đất nước, tỉnh, phường phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.”

Việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa quan trọng trong việc rà soát toàn diện công tác chuẩn bị; đồng thời đánh giá thực chất năng lực điều hành cũng như mức độ phối hợp giữa các lực lượng tham gia tổ chức bầu cử, tạo tiền đề quan trọng để ngày bầu cử chính thức diễn ra đúng luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Trước đó, Ủy ban nhân dân phường Hà Tu cũng diễn tập lễ khai mạc và quy trình bỏ phiếu trong ngày bầu cử cho các tổ bầu cử trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Ninh có 1 Ủy ban bầu cử tỉnh, 54 Ủy ban bầu cử cấp xã; 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 9 đại biểu Quốc hội (trong đó có 3 đại biểu Trung ương, 6 đại biểu địa phương); 15 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để bầu 56 đại biểu; 363 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để bầu 1.115 đại biểu, cùng với 1.243 Tổ bầu cử, tương ứng 1.243 khu vực bỏ phiếu. Hiện các tổ bầu cử đã sẵn sàng cho ngày hội lớn./.

