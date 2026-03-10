Ninh Bình: Rà soát từng khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND

Chiều 10/3, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Chức làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đúng quy định.

Các xã đã hoàn thành hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và các văn bản liên quan được niêm yết đúng quy định và tại các địa điểm thuận tiện để nhân dân theo dõi. Việc in, phát thẻ cử tri và phiếu bầu được thực hiện đúng quy định. Đến nay, các xã cấp phát được trên 90% số thẻ cử tri.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Đại Bái, xã Thanh Lâm. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Các khu vực bỏ phiếu được bố trí tại địa điểm thuận tiện cho người dân đến bỏ phiếu, đến nay công tác trang trí khánh tiết đã hoàn tất. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử được đảm bảo và tăng cường.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được các địa phương triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Hình thức tuyên truyền đa dạng qua hệ thống thông tin cơ sở như: hệ thống loa truyền thanh xã, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử...; tuyên truyền trên không gian mạng như: các nền tảng số, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của xã... với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ, hiểu đúng, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia đi bỏ phiếu đông đủ.

Lãnh đạo các địa phương cũng nêu lên một số khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử như: qua trích xuất danh sách từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an do Công an xã cung cấp còn một số cử tri đang sinh sống trên địa bàn nhưng không có tên; cử tri có tên trong danh sách nhưng thực tế lại đang đi làm ăn xa nhưng cũng không có cơ sở để bỏ ra khỏi danh sách cử tri; việc lập và rà soát danh sách cử tri gặp khó khăn do biến động dân cư (chuyển đi, chuyển đến) thường xuyên...

Tại những nơi đến kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, hướng dẫn và giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ bầu cử; đồng thời lưu ý các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu chuẩn bị, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các địa phương cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, từ nhân sự, cơ sở vật chất đến tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, nhằm tổ chức cuộc bầu cử an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của nhân dân.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Thanh. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức yêu cầu Ủy ban bầu cử các xã tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bầu cử, tuyệt đối không để xảy ra những sơ suất dẫn đến vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Luật Bầu cử, ngày bầu cử, danh sách những người ứng cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để toàn thể nhân dân và cử tri tại địa phương nắm rõ, lựa chọn được những đại biểu thật xứng đáng.

Bên cạnh đó, cần rà soát chính xác danh sách cử tri, bổ sung, điều chỉnh kịp thời những biến động về cử tri, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri; kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ ở các khu vực bỏ phiếu, không để xảy ra tình trạng bất khả kháng làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên các ban bầu cử, tổ bầu cử.../.

Ninh Bình: Tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin bầu cử với nhiều cách làm sáng tạo Tỉnh Ninh Bình tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin bầu cử bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở, kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và không gian mạng.