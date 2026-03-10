TP Hồ Chí Minh hợp tác hữu nghị toàn diện với thành phố Daejeon của Hàn Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác hữu nghị toàn diện và thực chất vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Đó là kết quả buổi làm việc giữa ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Hwang Kyoung Ah, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố và đoàn đại biểu thành phố Daejeon, diễn ra chiều 10/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Thành phố với hơn 3.300 dự án còn hiệu lực, vốn đầu tư trực tiếp FDI lũy kế đạt 15,7 tỷ USD; kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên trong năm 2025 đạt 6,4 tỷ USD.

Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 12 địa phương của Hàn Quốc, trong đó có thành phố Daejeon.

Ông Nguyễn Văn Thọ (trái), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà đối ngoại cho ông Hwang Kyoung Ah (phải), Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon, Hàn Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chia sẻ về định hướng phát triển của Thành phố, ông Nguyễn Văn Thọ khẳng định, trong hành trình phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có thành phố Daejeon.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cùng Daejeon đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân…

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao và nhất trí với những ý kiến đề xuất hợp tác của đoàn đại biểu thành phố Daejeon, nhất là hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội, tổ chức xã hội, vì lợi ích thiết thực của người dân mỗi địa phương.

Ông Hwang Kyoung Ah, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh và Daejeon sẽ tiếp tục những thành tựu hợp tác giữa và Daejeon và tỉnh Bình Dương trước đây.

Chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu Deajeon sẽ góp phần mở rộng hơn nữa cơ hội hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Theo ông Hwang Kyoung Ah, thành phố Daejeon có thế mạnh về khoa học, kỹ thuật và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực Daejeon có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm.

Bên cạnh đó, sự có mặt của các doanh nghiệp hàng đầu của Daejeon trong đoàn công tác thể hiện mong muốn kết nối, hợp tác của Daejeon với các doanh nghiệp của Thành phố.

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hội đồng thành phố Daejeon sẽ nỗ lực hết sức mình trong các hoạt động phối hợp với Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ bền chặt giữa hai thành phố.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn đại biểu thành phố Daejeon và các đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng chia sẻ tình hình công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; trao đổi định hướng hợp tác trong hoạt động phúc lợi xã hội; kinh nghiệm vận hành các hiệp hội của người dân và doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển địa phương…/.

