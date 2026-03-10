Thủ tướng: Không để xảy ra thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Chiều 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với các Bộ, ngành, cơ quan và Tổ công tác an ninh năng lượng (Tổ công tác) để bàn giải pháp nhằm chủ động về năng lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Tổ công tác an ninh năng lượng.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Tổ công tác đã phân tích, đánh giá, dự báo tình hình xung đột Trung Đông và những ảnh hưởng của tình hình đối với nguồn cung năng lượng, nhất là dầu mỏ trên thế giới; dự báo giá dầu thế giới thời gian tới; đưa ra các kịch bản có thể xảy ra và giải pháp ứng phó.

Đối với tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu trong nước, hiện nay các nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất và Nghi Sơn vẫn sản xuất bình thường. Tại các cuộc điện đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng và Tổng thống các nước Kuwait, Qatar, UAE, lãnh đạo các nước đã cam kết ổn định nguồn cung, đảm bảo năng lượng cho Việt Nam. Chính phủ đã ban hành Nghị định về giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% để hỗ trợ giá xăng dầu trong nước.

Như vậy, cùng với sản xuất trong nước, nhập khẩu và từ nguồn dự trữ, hiện nay đang đáp ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, những ngày qua, cục bộ tại một số ít địa điểm vẫn xảy ra hiện tượng người dân xếp hàng mua xăng do tâm lý lo ngại thiếu và tăng giá xăng dầu. Các đại biểu đề xuất có giải pháp lâu dài cho an ninh năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu cũng đề xuất tiếp tục tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu; trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ, bình ổn giá xăng dầu trong nước; có chính sách giảm thuế để hỗ trợ giá xăng dầu; thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch; phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu; tuyên truyền, khuyến cáo người dân không hoang mang, lo lắng, tích trữ xăng dầu...

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng tới an ninh năng lượng toàn cầu; tác động tới điều hành kinh tế vĩ mô; làm tăng giá thành vận tải và logistics; có thể xảy ra đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu; việc tăng giá năng lượng, khiến tăng giá thành sản xuất...

Với quyết tâm, không để xảy ra thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập ngay Tổ công tác an ninh năng lượng; Thủ tướng Chính phủ đã có các điện đàm và các hình thức trao đổi với các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới; Chính phủ ban hành ngay các văn bản để điều hành ứng phó kịp thời; các bộ, ngành, Tập đoàn đã tích cực vào cuộc theo chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh ngoại giao năng lượng; thúc đẩy sản xuất, cung ứng xăng dầu trong nước...

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, nhờ phản ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, đã giảm tối đa ảnh hưởng tiêu cực tình hình Trung Đông và thị trường xăng dầu thế giới tới nền kinh tế, tới sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân trong nước.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, trong đó triển khai ngay kết quả điện đàm của Thủ tướng Chính phủ với Thủ tướng, Tổng thống các nước Kuwait, Qatar, UAE để tăng nguồn cung dầu thô cho chế biến trong nước; chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung dầu thô cũng như nhập khẩu xăng dầu đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng và dự trữ.

Chỉ đạo xây dựng các kịch bản để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong các tình huống có thể diễn ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, điều hành giá xăng dầu theo quy định, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiên quyết xử lý, không để xảy ra tình trạng găm hàng, chờ tăng giá, tập trung mua tích trữ trước thời điểm tăng giá...

Kêu gọi gọi nhân dân cả nước bình tĩnh, tin tưởng vào điều hành, đảm bảo cung ứng xăng dầu, không hoảng hốt, mất bình tĩnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu sửa đổi các cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp, theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể, thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí, định mức lợi nhuận, giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố.

Về giải pháp Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường là tối ưu, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Công Thương, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn quyết định ngay trong ngày 10/3. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0%, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, sử dụng xăng sinh học E10 theo Nghị quyết của Chính phủ; phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển sang dùng phương tiện giao thông sử dụng điện và năng lượng sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Lưu ý bảo đảm nhiên liệu cho các công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, nhất là các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Petrovietnam, các doanh nghiệp sản xuất điện có các kịch bản vận hành. Đặc biệt, kiểm soát hồ chứa nước để tiết kiệm nước cho mùa cao điểm; chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung khai thác tối đa than theo khả năng hiện có, hạn chế nhập than. Tập đoàn Petrovietnam cần đẩy mạnh tối đa khai thác dầu khí.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an phối hợp Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng, đội giá nhằm làm mất ổn định thị trường; qua đó bảo đảm an ninh năng lượng; chỉ đạo Công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ. Bộ Công Thương chủ trì, cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí phản ánh tình hình khách quan, định hướng tốt dư luận.

Bộ Công Thương tập trung nghiên cứu triển khai chương trình dự trữ dầu quốc gia; xây dựng chiến lược tự chủ năng lượng cho đất nước. Bộ Tài chính cấp ngân sách cho việc này từ nguồn kinh phí dự phòng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

