Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Năng lượng châu Âu dễ bị tổn thương do tác động từ xung đột Trung Đông

Bóng đen của cuộc khủng hoảng Trung Đông đang phơi bày "khả năng dễ bị tổn thương" và sự phụ thuộc nặng nề của châu Âu vào nguồn năng lượng nhập khẩu. 

Theo dõi VietnamPlus
Năng lượng châu Âu dễ bị tổn thương do tác động từ xung đột Trung Đông
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Châu Âu lộ dễ bị tổn thương do tác động từ xung đột Trung Đông.

Nhiều sân bay Iran là mục tiêu tấn công của Mỹ và Israel.

Iran bác bỏ cảnh báo của Mỹ liên quan eo biển Hormuz.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
#Châu Âu #EU Mỹ #Quan hệ Mỹ - EU #xung đột thương mại Mỹ-EU #Căng thẳng Mỹ-EU #Chính sách đối ngoại của Mỹ và EU #căng thẳng thương mại Mỹ–EU #Tác động của căng thẳng Mỹ-EU #Quan hệ EU và Mỹ #Thỏa thuận thương mại Mỹ - EU #đàm phán thương mại Mỹ EU #thuế quan Mỹ-EU #Mỹ-Ukraine-EU #Iran-EU-Mỹ #Đàm phán EU-Mỹ #Tác động xung đột Trung Đông #Xung đột ở Trung Đông #Vai trò của Mỹ trong xung đột Trung Đông #xung đột quân sự tại Trung Đông #Tình hình xung đột khu vực Trung Đông #Ảnh hưởng xung đột Trung Đông #xung đột kéo dài tại Trung Đông #Xung đột Trung Đông và Mỹ-Iran #Vai trò của Anh trong xung đột Trung Đông #Xung đột Trung Đông. #Xung đột Trung Đông và ảnh hưởng

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Podcast mới nhất