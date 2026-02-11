Thế giới
Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng nếu Greenland bị quân sự hóa

Moskva tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu Greenland bị quân sự hóa, trong bối cảnh phương Tây gia tăng hiện diện tại vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu Greenland bị quân sự hóa

Ukraine chuẩn bị khung pháp lý cho hoạt động bầu cử

Iran "điểm mặt" nhân tố ngăn cản đàm phán hạt nhân

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

