Thế giới
ASEAN Châu Á-TBD Trung Đông Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi

EU đặt điều kiện gì với Nga để tham gia đàm phán về Ukraine?

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas khẳng định châu Âu cần tham gia trực tiếp vào đàm phán Ukraine cùng Nga và Mỹ, nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình chỉ bền vững nếu có sự đồng thuận của EU.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

EU đặt điều kiện với Nga nhằm tham gia tiến trình đàm phán về Ukraine

Trung Quốc dẫn độ hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến từ Myanmar về nước

Meta và YouTube ra tòa vì cáo buộc “thiết kế gây nghiện” cho trẻ em

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Đàm phán hòa bình Ukraine #Điều kiện của EU với Nga #Vai trò của EU trong xung đột Ukraine #Chính sách quốc tế về xung đột Ukraine #Dẫn độ tội phạm mạng quốc tế #Trách nhiệm của các nền tảng công nghệ #Chống lừa đảo xuyên quốc gia #Chính sách của Trung Quốc về dẫn độ #Thông tin quốc tế hàng ngày

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Căng thẳng Nga-phương Tây

Đối đầu Nga-NATO

Podcast mới nhất