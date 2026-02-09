Vụ bê bối Epstein: Đại sứ Na Uy và Chánh văn phòng của Thủ tướng Anh từ chức

Ngày 8/2, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết bà Mona Juul đã từ chức Đại sứ Na Uy tại Jordan, kiêm nhiệm tại Iraq, sau khi có những tiết lộ về mối liên hệ giữa bà với nhà tài phiệt Mỹ bị kết án phạm tội tình dục Jeffrey Epstein.



Ngoại trưởng Na Uy, ông Espen Barth Eide đánh giá việc bà Juul liên lạc với đối tượng phạm tội tình dục cho thấy "sự thiếu sót nghiêm trọng" và làm giảm mức độ tin tưởng cần thiết cho chức vụ này. Theo Bộ Ngoại giao Na Uy, bà Juul đã được miễn nhiệm vào tuần trước. Hiện Bộ Ngoại giao Na Uy vẫn đang xem xét lại vụ việc, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục điều tra nội bộ ngay cả sau khi bà Juul từ chức.



Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Na Uy cũng đã xem xét lại các khoản tài trợ và liên lạc với Viện Hòa bình quốc tế trong thời gian chồng bà Juul là ông Terje Rod-Larsen lãnh đạo tổ chức này. Ngoại trưởng Eide mô tả thông tin mới được tiết lộ về mối liên quan giữa ông Rod-Larsen với nhà tài phiệt Epstein là "rất rộng rãi" và "đáng lo ngại."



Ngày 5/2, cơ quan quốc gia của Na Uy về điều tra và truy tố tội phạm kinh tế và môi trường (Okokrim) cũng thông báo mở cuộc điều tra đối với cựu Thủ tướng Thorbjorn Jagland vì nghi ngờ tham nhũng nghiêm trọng, dựa trên thông tin có trong hồ sơ Epstein, lưu ý đến các vai trò trước đây của ông, như Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy và Tổng thư ký Hội đồng châu Âu.



Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/2, Chánh văn phòng của Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Morgan McSweeney thông báo từ chức vì đã bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ bất chấp mối liên hệ với Epstein.

Phát biểu từ chức, ông McSweeney thừa nhận: "Quyết định bổ nhiệm Peter Mandelson là sai lầm."



Quyết định trên được đưa ra khi Bộ Ngoại giao Anh đang xem xét khoản tiền bồi thường thôi việc cho ông Mandelson, người đã bị Thủ tướng Starmer sa thải vào tháng 9/2025 vì mối quan hệ tình bạn với Epstein.

Tờ Sunday Times đưa tin ông Mandelson, một nhân vật chủ chốt trong chính trường Anh và Công đảng trong nhiều thập kỷ, đã nhận được khoản tiền bồi thường ước tính từ 38.750-55.000 bảng Anh (52.000-74.000 USD) chỉ sau 7 tháng tại chức.



Các tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào ngày 30/1 cho thấy ông Mandelson bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin mật của Chính phủ Anh cho Epstein, khi ông còn là Bộ trưởng. Tiết lộ này đã gây áp lực mạnh mẽ đối với Thủ tướng Starmer, dẫn đến việc cảnh sát mở điều tra ông Mandelson, 72 tuổi, về cáo buộc hành vi sai trái trong chức vụ công.



Bộ Ngoại giao cũng đã mở cuộc điều tra về khoản tiền bồi thường thôi việc của Mandelson "dựa trên những thông tin mới được tiết lộ và cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát."



Tỷ phú Jeffrey Epstein đã tự sát năm 2019 trong thời gian bị tạm giam tại New York (Mỹ) để chờ đưa ra xét xử với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Các tài liệu được công bố trước đây cho thấy Epstein có mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí. Tuy nhiên, đến nay không có ai trong số này bị cáo buộc có hành vi phạm pháp. Ghislaine Maxwell là người duy nhất bị kết án liên quan trực tiếp đến vụ án này.



Ngày 30/1, Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu công bố hàng triệu trang tài liệu, cùng hàng trăm nghìn hình ảnh và video liên quan đến hồ sơ của Jeffrey Epstein, qua đó làm nóng trở lại một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất trên chính trường Mỹ./.

