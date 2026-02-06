Xuất hiện dấu hiệu căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Đức

Thế giới

Bộ Ngoại giao Nga đã mời người đứng đầu phái bộ ngoại giao Đức tại Moskva đến để trao công hàm tuyên bố một nhà ngoại giao Đức làm việc tại Đại sứ quán Đức là “người không được hoan nghênh.”

Nga và Đức đã có những dấu hiệu căng thẳng liên quan đến hoạt động trục xuất các nhà ngoại giao của mỗi bên.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/2 cho biết đã mời người đứng đầu phái bộ ngoại giao Đức tại Moskva đến để trao công hàm, trong đó tuyên bố một nhà ngoại giao Đức làm việc tại Đại sứ quán Đức là “người không được hoan nghênh.”

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của bộ trên nhấn mạnh động thái trên được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong bối cảnh phía Đức đã có một quyết định tương tự đối với một nhân viên làm việc cho Đại sứ quán Nga tại Berlin hồi cuối tháng 1/2026. Vào thời điểm đó, Nga bác bỏ các cáo buộc liên quan và khẳng định sẽ có phản ứng phù hợp.

Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo bước đi trên, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cùng ngày bày tỏ quan điểm không đồng tình, cho rằng đây là hành động “không thể chấp nhận được.”

Phát biểu với báo chí nhân chuyến công du Brunei, Ngoại trưởng Wadephul nhấn mạnh Đức bảo lưu quyền xem xét các bước đi tiếp theo.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Đức, nhà ngoại giao được đề cập trong thông báo của phía Nga là người thuộc bộ phận tùy viên quân sự của Đại sứ quán Đức tại Moskva./.

