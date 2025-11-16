Nội bộ Đức tranh luận về việc nối lại nguồn cung năng lượng từ Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 15/11, Thủ hiến bang Sachsen, Michael Kretschmer (thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo - CDU) đã lên tiếng ủng hộ việc nối lại nguồn cung năng lượng từ Nga trong tương lai.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc nội bộ đảng cực hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) cũng đang diễn ra cuộc tranh luận gay gắt về ý nghĩa và tác động của các mối liên hệ với Nga.



Phát biểu với tập đoàn truyền thông Funke, ông Kretschmer nói: “Chúng ta phải nhìn nhận các lệnh trừng phạt Nga từ cả góc độ lợi ích kinh tế của nước mình.”

Đối với ông, lợi ích quốc gia phải được đặt lên trên hết và cần nhanh chóng quay lại với nguồn cung năng lượng của Nga sau khi nước này và Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt hoạt động quân sự. “Về lâu dài, Nga phải trở lại là một đối tác thương mại quan trọng của Đức nhưng chúng ta không nên để bị phụ thuộc quá nhiều vào họ," ông nói.



Trước đây, Thủ hiến Kretschmer cũng từng nhiều lần nhắc đến quan điểm này nhưng đều bị đảng CDU và các chính phủ bác bỏ. Chính trị gia phụ trách đối ngoại của đảng CDU, ông Roderich Kiesewetter, là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất quan điểm của Thủ hiến Kretschmer khi cho rằng nhắc đến việc mua lại năng lượng của Nga ở thời điểm xung đột quân sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn là "không phù hợp.”

Theo ông Kiesewetter, trong nội bộ đảng CDU không nên có những ý kiến lạc hướng khi xung đột Nga - Ukraine chưa kết thúc.



Những phát biểu từ các chính trị gia hàng đầu của CDU cho thấy nội bộ chính trường Đức vẫn tồn tại các quan điểm trái chiều về cách ứng xử với Nga trong bối cảnh hiện nay.

Từ lâu, đây luôn là chủ đề nhạy cảm trên chính trường Đức, nhất là khi nó còn liên quan đến nỗ lực chung của châu Âu trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine./.

